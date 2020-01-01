لماذا يمثل مبابي ذكرى عظيمة لدي يونج؟

كيف يقضي دي يونج فترته في الحجر الصحي؟

استعرض فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، أسوأ لحظات في مسيرته الرياضية كما كشف عن طريقة معيشته خلال فترة الحجر الطبي.

دي يونج انضم إلى برشلونة في الصيف الماضي مقابل 75 مليون يورو.

وقال دي يونج في حوار مع قناة برشلونة: "استطعت السفر إلى هولندا قبل غلق الحدود، الموقف هنا مختلف تمامًا لأنه لا يوجد حرمان لأحد من الخروج من المنزل ولكني أقضي أغلب وقتي داخل البيت".

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وتابع: "أخرج صباحًا لأتمشى مع كلبي الخاص ثم بعدها أتناول الإفطار وأتدرب في الصالة الرياضية وبالطبع أشاهد التلفاز، كما أنّ المدرب، كيكي سيتين، يتواصل معنا بشكل يومي للتأكد أننا في أفضل أحوالنا البدنية".

دي يونج: نوري سبب انتقالي إلى برشلونة

دي يونج أشار إلى أنّه من المحتمل أن يكون مارتن برايثوايت أكثر لاعب في برشلونة يتدرب، بينما سيرجي روبرتو يشاهد الكثير من الأفلام وبيكيه بدأ يتعلم أمورًا جديدة، أما من اللاعب المرجح تأليفه كتابًا فاختار مارك أندريه تيرشتيجن، وأخيرًا فإن أنطوان جريزمان هو أكثر من يهتم بقصة شعر جديدة.

وأردف: "لم أقدم أفضل مباراة لي بعد في برشلونة لكني لا أنسى فوزنا على بوروسيا دورتموند بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال. على الرغم من أنّه موسمي الأول لكني سعيد بدقائق اللعب وأكثر شغل تفاجئت بمستواه هو أنسو فاتي".

واستعرض دي يونج القمصان التي يمتلكها حتى وصل لقميص لوكا مورا، لاعب توتنهام، ليقول: "حصلت عليه حينما واجهت السبيرز في دوري أبطال أوروبا، سيناريو الخروج الموسم الماضي هو أسوأ ذكرى في مسيرتي".

كما يمتلك قميص كيليان مبابي في فرنسا مشيرًا إلى أنّه يحمل أفضل ذكرى بالنسبة له لكونها أول مباراة له بقميص المنتخب الهولندي أساسيًا.

جدير بالذكر أنّ دي يونج ساهم في 7 أهداف خلال موسمه الأول مع برشلونة بين التسجيل والصناعة.