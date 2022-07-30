"لماذا يُجدد الأهلي عقود لاعبيه، لو تركوه لن يجدوا ناديًا يلعبون له"

الأهلي جدد عقود عدد من لاعبيه المحليين

وجه الناقد الرياضي خالد أبو غانم انتقادًا لاذعًا لإدارة النادي الأهلي لتكرارها أخطائها السابقة والتي أدت لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

إدارة ماجد النفيعي عكفت في الأيام الأخيرة على تجديد عقود اللاعبين المحليين، وقد نجحت في تجديد عقود الرباعي هيثم عسيري ومحمد المجحد وزياد الجهني وعبد الباسط هندي وضمان استمرارهم مع الفريق لسنوات قادمة.

ماذا قيل عن تجديد عقود الأهلي للاعبيه؟

أبو غانم وخلال تصريحاته في برنامج الحصاد الرياضي أكد أن الحفاظ على تلك المجموعة من اللاعبين رغم مستواهم السيئ خطأ جديد ترتكبه الإدارة الأهلاوية بقيادة النفيعي، مشددًا على أن تلك الإدارة مسؤولة عن هبوط الفريق في الموسم الماضي رغم الوضع الصعب الذي وجدت الأهلي عليه حين استلمت رئاسته وإدارته.

وأضاف "مازال البعض يُدافع عن ماجد النفيعي، أنت رئيس النادي واستلمته على هذا الوضع ورضيت بذلك، كان يجب أن تكون لديك خطة لإخراجه منه وتحسينه، لكن ما الذي حدث؟ كان الأهلي في المركز السابع أو الثامن خلال الموسم قبل الماضي والنفيعي لم ينجح في إنقاذه بل قاده للهبوط في الموسم الماضي".

"الغريب أن الإدارة حاليًا تُكرر نفس الأخطاء رغم أنها في مرحلة تصحيح الأخطاء، ما الذي تريده بهؤلاء اللاعبين لتجدد عقودهم؟ المفترض تصعيد اللاعبين الشباب أو منح الفرصة لمن لم تسنح له الموسم الماضي، والبقية يُفتح لهم باب الرحيل، وأنا أراهن أن هؤلاء اللاعبين لو تركوا الأهلي لن يجدوا ناديًا يضمهم، لأن لاعبي الحزم الذي هبط كذلك أفضل من بعض لاعبي الأهلي الموجودين والذي جُدد لبعضهم الآن".

ما هي صفقات الأهلي في سوق الانتقالات صيف 2022؟

الأهلي تعاقد مع الظهير الأيسر السعودي إبراهيم الزبيدي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الطائي.

النادي نجح بعدها في التعاقد مع التونسي يوسف العبدلي مهاجم الاتحاد المنستيري الذي سبق أن لعب لنيس الفرنسي، وقد وقع معه عقدًا يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث.

وقد أعلن أخيرًا تعاقده مع حارس المرمى رينان ريبيرو في صفقة انتقال حر لموسم واحد قابل للتمديد.