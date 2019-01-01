لماذا يتواجد تيتو جارسيا في قطر قبل معسكر الفراعنة في مارس؟

تحضيرات قوية للجهاز الفني لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يتواجد تيتو جارسيا، المدرب العام لمنتخب مصر، في قطر بالوقت الحالي لمتابعة بعض اللاعبين المصريين هناك قبل معسكر مارس للفراعنة.

ويسعى المكسيكي خافيير أجيري لمتابعة كافة المحترفين المصريين في الوقت الحالي، قبل انطلاق معسكرات منتخب مصر المقبلة استعدادًا لبطولة الأمم الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن جارسيا يتواجد لمتابعة 5 لاعبين مصريين، في الأندية القطرية والوقوف على مستواهم مع أنديتهم.

ويأتي كلًا من مصطفى محمد لاعب السيلية وأفضل مدافعين الدوري القطري على رأس الخماسي المصري الذي يتابعهم الجهاز الفني للفراعنة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر المقبل في مارس، لمواجهة النيجر في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام بمصر منتصف العام الجاري.

إقرأ أيضًا - تقارير - مباراتين وغرامة مالية في انتظار حازم إمام بسبب طرد المقاصة

وكانت مصر قد حصلت على حق استضافة كأس الأمم بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، عقب سحبها من الكاميرون بشكل رسمي، بسبب عدم الجاهزية.

مو صلاح.. مو مو صلاح 👑🇪🇬🎶 https://t.co/3lKb5tMTit

— جول مصر (@goaleg) February 4, 2019