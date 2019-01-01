لماذا لن يحضر رونالدو حفل الكرة الذهبية؟

تعرف على سبب رفض كريستيانو رونالدو السفر لباريس لحضور حفل الكرة الذهبية.

يستعد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاتسلام جائزة فردية جديدة، وذلك عن الموسم الماضي والذي كان الأول له بقميص يوفنتوس وفي الدوري الإيطالي.

وفي حفل سيتم إجراؤه في إيه أي سي جراند جالا سيحصل كرستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي عن الموسم الماضي مساء اليوم .

وحقق رونالدو مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي للمرة التاسعة على التوالي بالنسبة للسيدة العجوز وللمرة الأولى بالنسبة له.

وسجل 21 هدفًا في الدوري الإيطالي كرابع هدافي البطولة، كما صنع 8 أهداف ليساهم في 29 هدفًا ساهموا بشكل كبير في تتويج البيانكونيري بالسيري آ.

ووفقًا لكوريري ديلو سبورت فإن الجائزة التي ستسلم الإثنين المقبل في حفل سيقام بمدينة ميلانو سيحصل عليها النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو.

وحصل ماورو إيكاردي على جائزة العام الماضي عن موسم 2018 الذي أنهاه صدارة الهدافين برصيد 28 هدفًا وقاد إنتر نحو العودة إلى دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

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يذكر أن هذا يأتي في أعقاب تسريبات الصحف بأن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2019 سيكون ليونيل ميسي متفوقًا على رونالدو وفان دايك.