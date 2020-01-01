لماذا لا يثق زيدان في الفوز بالدوري الإسباني؟ تجربتان للفرنسي تؤرقان منامه

زيدان يخشى تكرار تجاربه كلاعب مع بطولة الدوري

لا يترك زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أي فرصة سوى ليؤكد على صعوبة تحقيق لقب الدوري الإسباني رغم تخبط برشلونة وصدارة النادي الملكي.

ريال مدريد لديه فرصة لزيادة الفارق إلى 4 نقاط في صدارة الليجا حال حقق الفوز أمام خيتافي في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

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وقد يزيد الفارق إلى 7 نقاط حال انتصر الملكي أمام أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل وقبل مواجهة برشلونة لنظيره فياريال في الجولة ذاتها.

ورغم ذلك، فإن تصريحات زيدان الأخيرة تشير إلى قلقه من الإخفاق في تحقيق لقب الدوري الإسباني رغم وجود العديد من الظروف التي تجعله قادرًا على الفوز باللقب جاءت بسبب ما حدث معه خلال مسيرته كلاعب.

زيدان مر بتجربتين لا ينساهما في مسيرته سواء في إيطاليا أو إسبانيا، انسلّ فيهما لقب الدوري من بين يدي فريقه بالجولات الأخيرة.

لاتسيو يخطف الدوري من يوفنتوس

أول تجارب زيدان مع خسارة اللقب في الأمتار الأخيرة كانت في موسم 1999-2000 مع يوفنتوس الإيطالي.

وقتها كان البيانكونيري متصدرًا الدوري الإيطالي في الجولة 31 وقبل 3 جولات فقط من النهاية بفارق 5 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، وفي الجولة 32 سقطت السيدة العجوز أمام هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة واستغل لاتسيو الأمر ليقلل الفارق إلى نقطتين فقط.

ورغم فوز يوفنتوس على بارما في الجولة 33 والحفاظ على فارق النقاط، لكن الجولة الأخيرة سقط فريق زيدان أمام بيروجيا بالهزيمة بهدف نظيف بينما فاز لاتسيو على ريجينا بثلاثية نظيفة وحقق اللقب.

تجربة مقيتة في إسبانيا

الأمر لم يتوقف فقط على تجربته في إيطاليا، بل في إسبانيا أيضًا مع ريال مدريد موسم 2003-2004.

في هذا الموسم خسر النادي الملكي لقب كأس الملك في المباراة النهائية بعد الهزيمة من ريال سرقسطة وودع دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي على يد موناكو.

وقبل 10 جولات من نهاية الليجا، كان البلانكوس في الصدارة بفارق 4 نقاط كاملة عن فالنسيا صاحب المركز الثاني.

ولكن خلال الجولات الأخيرة سقط أمام أتلتيك بيلباو وأوساسونا وبرشلونة وديبورتيفو لاكورونيا وريال مايوركا وريال موسيا وريال سوسييداد ليفقد اللقب لصالح فالنسيا.

هذه الخسائر لم تحرمه فقط من اللقب ولكن جعلته ينهي الدوري في المركز الرابع بفارق 7 نقاط كاملة عن فالنسيا المتصدر.

هذه السيناريوهات تقلق زيدان كثيرًا وتجعله يعرف أن أي سقوط في المباريات المقبلة قد يترتب عليه تدريجيًا فقدان الليجا ولذلك يستمر في كامل تركيزه لأجل حصد اللقب.