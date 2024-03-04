لماذا لا نكون مثلهم؟ .. انبهار سعودي من تصرف منافسي العين معه أمام النصر!

حسين عبد الغني اعترف بالعكس صراحة!

أثار تصرف منافسي العين في الإمارات قبل المواجهة المرتقبة مع النصر السعودي دهشة وإعجاب الجمهور السعودي، وقد تساءل بعضهم عن سبب غياب مثل ذلك السلوك عن أنديتهم.

العين يستضيف كريستيانو رونالدو ورفاقه مساء اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد تلقى دعمًا واضحًا من منافسيه المحليين، ناديي النصر وشباب الأهلي، إذ وصفوه بممثل الوطن ويجب دعمه.

المغردون السعوديون عبر منصة إكس لم يُخفوا انبهارهم من الأمر وطالب العديد منهم بوجود مثل هذا النهج في السعودية، وهو الأمر غير الموجود لا إعلاميًا ولا جماهيريًا ولا رسميًا.

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حسين عبد الغني كان قد اعترف بالأمر خلال إحدى حلقات برنامج "دورينا غير"، إذ قال "نحن نناكف بعضنا البعض محليًا، ولا نُشجع بعضنا البعض في آسيا وكل فريق وجمهور يتمنى خسارة منافسه، لكننا جميعًا ملتفون حول المشروع السعودي للنهوض بالدوري السعودي وكرة القدم السعودية وكذلك حول المنتخب الوطني".

يُشار إلى أن الهلال سيُواجه مواطنه الاتحاد في المباراة الثانية من ربع نهائي دوري أبطال آسيا في مسار غرب القارة، حيث سيُقام لقاء الذهاب في الرياض يوم غدٍ الثلاثاء.