لماذا كشف حمدالله عن حجم تبرعاته؟.. المهاجم المغربي يوضح

حمدالله يعد من أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي

تحدث عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي، عن سبب الكشف عن تبرعاته لمساعدة الأسر المتضررة بسبب تفشي فيروس كورونا.

تفشي فيروس كورونا نال جميع أنحاء العالم، وضرب الاتحاد الرياضية وأصاب العالم بالشلل خلال الأشهر الماضية السابقة.

وأكد حمدالله خلال تصريحاته أن سبب المشاركة في التبرعات و الكشف عنها هو تشجيع الآخرين للتبرع أيضًا ومساعدة الجميع.

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وقال حمدالله في تصريحات لقناة "ميدي 1" المغربية، اليوم الجمعة، إنه تبرع من أجل تشجيع الآخرين ومساعدة الأسر خلال الفترة الحالية.

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وأضاف المهاجم المغربي: "أتدرب يوميًا لمدة ساعتين في المنزل، وملتزم بالنظام الغذائي وضعه الجهاز الطبي للنصر لي من أجل الحفاظ على لياقتي البدنية".

واختتم حمدالله حديثه قائلًا: "الجهاز الفني يتابع تدريباتي يوميًا عن طريق الفيديو، من أجل المرور من هذه الفترة بسلام".

وكان مهاجم النصر قد تبرع بالتكفل بـ1000 أسرة محتاجة في المغرب خلال أزمة تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.