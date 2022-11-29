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دوري روشن السعودي

لماذا غاب كنو عن المران، وهل يلعب أمام المكسيك؟ الإجابة هنا

تامر أبو سيدو
9:45 ص غرينتش+2 29‏/11‏/2022
Mohammed Kanno Saudi Arabia 20220201
لاعب وسط الهلال أحد أبرز نجوم المنتخب السعودي في كأس العالم

أقلق محمد كنو لاعب وسط المنتخب السعودي الجميع بغيابه عن التدريبات الجماعية خلال اليومين الأخيرين، وذلك خوفًا من غيابه عن المباراة المهمة مساء غدٍ الأربعاء أمام المكسيك في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.

كنو ورغم أنه لم يلعب منذ فترة طويلة نظرًا لإيقافه محليًا بسبب شكوى النصر ضده، إلا أنه يُقدم أداءً مبهرًا مع المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022، وقد حظي بإعجاب العديد من المحللين والمتابعين في مختلف أنحاء العالم.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن غياب اللاعب السعودي جاء بسبب توصيه من مساعدي المدير الفني هيرفي رينارد، حيث رأوا أنه بحاجة للراحة والاكتفاء بتدريبات استشفائية لمدة يومين نظرًا لشعوره بالإرهاق بسبب الجهد الكبير الذي بذله خلال مواجهتي الأرجنتين وبولندا.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب بنسبة كبيرة سيعود للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء على أن يكون حاضرًا في استاد لوسيل يوم غدٍ لمواجهة المكسيك.

يُشار إلى أن أن المنتخب السعودي حقق الفوز في المباراة الأولى له في الحدث العالمي أمام الأرجنتين بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما هزم أمام بولندا في المباراة الثانية بثنائية نظيفة.

ويحتاج الأخضر للفوز أمام المكسيك كي يصعد لدور الـ16، أما نتيجة التعادل فستجعله في انتظار الهدايا من مواجهة بولندا والأرجنتين.

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