لماذا عاد ميسي إلى إسبانيا قبل لقاء إيطاليا في فيناليسيما 2022؟

موقعة منتظرة على ملعب ويمبلي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإسبانيا مرة أخرى، للتواجد مع منتخب بلاده قبل اللعب أمام إيطاليا في قمة أوروبا وأمريكا الجنوبية المنتظرة.

الأرجنتين تستعد لمواجهة إيطاليا، غدًا، الأربعاء، على ملعب ويمبيلي في إنجلترا في المباراة المعروفة إعلاميًا بـ"فيناليسيما 2022".

وتأهلت إيطاليا لهذا اللقاء بعد فوزها ببطولة يورو 2020 بعد التغلب على إنجلترا، فيما تغلبت الأرجنتين على البرازيل بنهائي كوبا أمريكا.

وتدرب منتخب التانجو اليوم في ملعب سان ماميس، بحضور ميسي الذي يعرف هذا الملعب جيدًا من خلال فترة وجوده مع برشلونة.

ويعرف كذلك ملعب ويمبلي الذي سبق أن فاز فيه بدوري أبطال أوروبا مع برشلونة عام 2011 عندما تغلب على مانشستر يونايتد.

Leo Messi with Argentina = 😄 pic.twitter.com/p3qrU2NNGA — B/R Football (@brfootball) May 31, 2022

ويطمح صاحب الـ34 سنة في الظهور بمستوى جيد لتحقيق الانتصار مع بلاده، بعد الموسم المحبط الذي قضاه مع باريس سان جيرمان.

يذكر أن ميسي سجل 11 هدفًا وصنع 14 في 34 مباراة لعبها مع باريس بكل البطولات خلال هذا الموسم.

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