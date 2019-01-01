لماذا رفض ميسي اليابان التوقيع مع برشلونة والانضمام لريال مدريد؟

تعرف على أسباب رفض تاكيفوسو كوبو التوقيع لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية السبب وراء رفض تاكيفوسو كوبو، الملقب باسم "ميسي اليابان" الانضمام إلى صفوف برشلونة وارتداء قميص ريال مدريد .

وذكر النادي الملكي في بيان رسمي إتمام صفقة اللاعب الملقب بميسي اليابان والذي سينضم إلى فريق الكاستيا بداية من الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن أسباب رفض اللاعب عرض برشلونة رغم بدايته في أكاديمية اللاماسيا والانضمام للغريم ريال مدريد.

وقالت إن هناك عدة أسباب لرفضه عرض برشلونة أبرزها غموض المشروع الرياضي، إذ أنّ اللاعب طلب من إدارة البلوجرانا منحه وعدًا بالانضمام للفريق الأول بداية من الموسم بعد المقبل على أنّ يكون ذلك في عقده ولكن الإدارة الكتالونية رفضت بينما وافق ريال مدردي على هذا الشرط.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 14, 2019

وأشارت إلى أنّ الجانب المادي كان له دور في حسم الصفقة، فريال مدريد وافق على منحه مليون يورو سنويًا صافي من الضرائب بينما برشلونة لم يقبل أن يزيد الراتب على 250 ألف يورو، كما انّ النادي الملكي دفع 2 مليون يورو لجلب اللاعب.

السبب الأخير أن برشلونة كان قلقًا من متابعة باريس سان جيرمان للاعب وحاول بكل الطرق حرمان النادي الفرنسي من جلب اللاعب في الوقت الذي ركز ريال مدريد جهوده على إتمام الصفقة ونجح في ذلك.

كوبو تواجد لثلاث سنوات مع برشلونة عندما كان في التاسعة من عمره، ولكن عاد مجدداً لطوكيو بسبب مخالفة البلوجرانا لقوانين التعاقد مع الشباب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن اللاعب سوف يتحصل على مليون يورو كراتب سنوي في مدريد، بينما سيدفع ريال مليونين يورو لناديه طوكيو.

وسجل كوبو أربعة أهداف في مشاركاته الأربع الأخيرة مع طوكيو في الدوري الياباني.