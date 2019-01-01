لماذا رفض برشلونة التوقيع مع موراتا؟

موراتا عرض نفسه على برشلونة لكن الفريق الكتالوني رفض، لماذا؟ تعرف على التفاصيل

رفض نادي برشلونة الإسباني التعاقد مع ألفارو موراتا من تشيلسي ولو على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الجارية.

وانضم موراتا إلى صفوف تشيلسي في 2017 مقابل 65 مليون يورو بالإضافة إلى 13 مليون متغيرات.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إن وكيل أعمال اللاعب عرض ألفارو على برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، إلا أنّ النادي الكتالوني رفض إتمام الصفقة. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وأوضحت أنّ وكيل اللاعب التقى بإيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة، وطلب منه الحصول على خدمات موراتا في ظل رغبة الفريق في التعاقد مع مهاجم ولكن الفرنسي أخبره بأنّه سوف يتواصل معه في المستقبل وهذا ما لم يحدث.

الصحيفة كشفت الأسباب وراء رفض برشلونة وهي المطالب المالية التي تصل إلى 6 ملايين يورو راتب اللاعب بجانب قيمة الصفقة والتي لن تقل عن 60 مليون في جميع الأحوال.

لا، لن نستطيع إبرام صفقات جديدة 🤷‍♂️

هكذا تحدث إيمري عن إمكانية إبرام صفقات في يناير.. ولكن يبدو أن هناك صفقة جديدة على أبواب ملعب الإمارات 🧐 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

كما أنّ النادي الكتالوني يبحث عن مهاجم صغير في السن ليكون خليفة لويس سواريز على أن يتواجد لفترة رفقة الأورجوائي ليتعلم منه ويتطور.

لاعب ريال مدريد السابق سجل 9 أهداف في 24 مباراة لعبها خلال الموسم الجاري، كما أحرز 15 هدفًا في 48 مباراة مع البلوز بالموسم الماضي.

وسجل موراتا 31 هدفًا في 95 مباراة لعبها مع ريال مدريد كما لعب لفترة مع يوفنتوس ووصل معه لنهائي دوري أبطال أوروبا.