من الشائع جدًّا سماع الإشارة إلى المنتخب الوطني الأمريكي للرجال والمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات باختصار «USMNT»و«USWNT» على التوالي.

ولكن إذا كنت تتصفح وسائل التواصل الاجتماعي أو تقرأ تقارير المباريات على GOAL، فلن ترى فقط USA. بل سترى USMNT و USWNT.

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 على الأراضي الأمريكية في غضون أسابيع قليلة، تتجه الأضواء العالمية نحو "النجوم والأشرطة".

لماذا تسمى فرق كرة القدم الأمريكية USMNT و USWNT؟

فيما يلي تحليل من الداخل يوضح سبب هيمنة هذين الاختصارين على المحادثات وما تحتاج إلى معرفته مع توجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة.

السبب الأكثر عملية هو الكفاءة اللغوية.

في عالم يتسم بسرعة التعليقات وقيود عدد الأحرف، فإن قول "المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة" هو بمثابة ماراثون من 10 مقاطع لفظية.

تخيل أن المعلقين يضطرون إلى قول "المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة" أو أن الصحفيين يضطرون إلى ذكر "المنتخب الوطني للسيدات في الولايات المتحدة" في كل مرة. لذلك، فإن استخدام USMNT و USWNT يعد موجزًا ومريحًا.

وبهذا المعنى، بالطبع، لكل فريق اسمه المختصر. ومع ذلك، من غير المألوف سماع شخص ما يطلق على "المنتخب الإسباني" اسم "SNT" - وهو ما يعود أيضًا إلى شعبية هذه الرياضة محليًا. كما أن قول "المنتخب الإيطالي" ليس بالضرورة صعب النطق أيضًا.

التمييز بين فرق الرجال والنساء

على عكس العديد من الدول التي كان المنتخب الوطني فيها يقتصر تاريخياً على الرجال، فإن الوضع في الولايات المتحدة فريد من نوعه. المنتخب الوطني النسائي الأمريكي ليس مجرد برنامج ثانوي - فهو فائز بأربع بطولات كأس العالم ومعيار الذهبي لهذه الرياضة.

في الولايات المتحدة، لا يمكنك أن تقول "المنتخب الوطني" وتفترض أن الناس يعرفون أي فريق تقصد.

منذ التسوية التاريخية بشأن المساواة في الأجور، اتجه اتحاد كرة القدم الأمريكي إلى استراتيجية العلامة التجارية "أمة واحدة. فريق واحد". توفر الاختصارات طريقة متناظرة للاحتفاء بكلا الفريقين على قدم المساواة.

لماذا "الولايات المتحدة" وليس "أمريكا"؟

بينما غالبًا ما يشير الناس إلى البلد باسم "أمريكا"، فإن الفيفا تعترف بأكثر من 50 دولة عضو في جميع أنحاء الأمريكتين.

عند المنافسة في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (CONCACAF)، فإن استخدام "الولايات المتحدة" هو علامة على الدقة الجغرافية.

ونظرًا لأن الولايات المتحدة تستضيف بطولة 2026 بالاشتراك مع المكسيكوكندا، فإن الحفاظ على هوية الولايات المتحدة المحددة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل الوضوح الإقليمي.

ما هي ألقاب منتخبي الولايات المتحدة للرجال والسيدات؟

النجوم والأشرطة: اللقب النهائي لكلا الفريقين. تعتمد أطقم 2026، التي كشفت عنها Nike مؤخرًا، بشكل كبير على هذه النوستالجيا، حيث تتميز بأطقم "الأشرطة" للعب على أرضها وأطقم "النجوم" للعب خارج أرضها، في إشارة إلى التصميمات الأيقونية لعام 1994.

The Yanks: ستسمع هذا الاسم أكثر من المشجعين الزائرين أو الصحفيين الدوليين. محليًا، يُنظر إليه على أنه قديم بعض الشيء.

ستسمع هذا الاسم أكثر من المشجعين الزائرين أو الصحفيين الدوليين. محليًا، يُنظر إليه على أنه قديم بعض الشيء. "الفتيات" / "الناشونالز": قد تسمع هذه الأسماء في دوائر المشجعين المتعمقة، لكنها لم تحقق الشهرة التي حققتها الاختصارات.

هل هناك أي علاقة بـ TMNT؟

على الرغم من أن الاختصارات هي الاسم "الرسمي" المختصر، إلا أن للفرق ألقابًا أكثر شاعرية.

بالنسبة لمشجعي Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) في الأمريكتين وجميع أنحاء العالم، قد يبدو الاختصار مشابهًا جدًا، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أن TMNT هو مصدر الإلهام وراء اسم المنتخب الوطني الأمريكي للرجال المسمى USMNT. قد يكون الأمر مجرد مصادفة.