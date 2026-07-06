لماذا تُسمى فرق كرة القدم الأمريكية «USMNT» و«USWNT»؟

من الشائع جدًّا سماع الإشارة إلى المنتخب الوطني الأمريكي للرجال والمنتخب الوطني الأمريكي للسيدات باختصار «USMNT»و«USWNT» على التوالي.

ولكن إذا كنت تتصفح مواقع التواصل الاجتماعي أو تقرأ تقارير المباريات على موقع GOAL، فلن ترى فقط "الولايات المتحدة الأمريكية". بل سترى USMNT و USWNT.

مع اقتراب انطلاق كأس العالم 2026 على الأراضي الأمريكية في غضون أسابيع قليلة، تتجه الأضواء العالمية نحو «النجوم والأشرطة».

فيما يلي تحليل من الداخل يوضح سبب هيمنة هذين الاختصارين على النقاش وما تحتاج إلى معرفته مع توجه أنظار العالم إلى الولايات المتحدة.

لماذا يُطلق على منتخبي كرة القدم الأمريكيين USMNT و USWNT؟

السبب الأكثر واقعية هو الكفاءة اللغوية.

في عالم يتسم بسرعة التعليقات وقيود عدد الأحرف، فإن قول «المنتخب الوطني الأمريكي للرجال» يشبه ماراثونًا من 10 مقاطع لفظية.

تخيل أن يضطر المعلقون إلى قول «المنتخب الوطني للرجال في الولايات المتحدة» أو أن يضطر الصحفيون إلى ذكر «المنتخب الوطني للسيدات في الولايات المتحدة» في كل مرة. ولذلك، فإن استخدام USMNT و USWNT يعد موجزًا وملائمًا.

من هذا المنطلق، بالطبع، لكل فريق اسمه المختصر. ومع ذلك، فمن غير المألوف سماع شخص ما يطلق اسم «SNT» للإشارة إلى «المنتخب الإسباني» — وهو ما يعود أيضًا إلى شعبية هذه الرياضة محليًّا. كما أن قول «المنتخب الإيطالي» ليس بالضرورة عبارة طويلة وصعبة النطق أيضًا.

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التمييز بين منتخبي الرجال والسيدات

على عكس العديد من الدول التي كان المنتخب الوطني فيها يقتصر تاريخيًا على الرجال، فإن الوضع في الولايات المتحدة فريد من نوعه. فمنتخب الولايات المتحدة للسيدات ليس مجرد برنامج ثانوي — بل هو الفائز بكأس العالم أربع مرات والمعيار الذهبي لهذه الرياضة.

في الولايات المتحدة، لا يمكنك أن تقول «المنتخب الوطني» وتفترض أن الناس يعرفون أي فريق تقصد.

منذ التسوية التاريخية بشأن المساواة في الأجور، اتجه اتحاد كرة القدم الأمريكي إلى استراتيجية العلامة التجارية «أمة واحدة. فريق واحد». توفر الاختصارات طريقة متناظرة للاحتفاء بكلا الفريقين على قدم المساواة.

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لماذا «الولايات المتحدة» وليس «أمريكا»؟

بينما غالبًا ما يشير الناس إلى البلد باسم «أمريكا»، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يعترف بأكثر من 50 دولة عضو في جميع أنحاء الأمريكتين.

عند المنافسة في اتحاد CONCACAF (اتحاد كرة القدم لأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، فإن استخدام «الولايات المتحدة» يعد علامة على الدقة الجغرافية.

ونظرًا لأن الولايات المتحدة ستستضيف بطولة 2026 بالاشتراك مع المكسيكوكندا، فإن الحفاظ على هوية «الولايات المتحدة» المحددة أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى من أجل الوضوح الإقليمي.

ما هي ألقاب منتخبي الولايات المتحدة للرجال والسيدات؟

النجوم والأشرطة: اللقب النهائي لكلا الفريقين. تعتمد أزياء 2026، التي كشفت عنها شركة نايكي مؤخرًا، بشكل كبير على هذه النوستالجيا، حيث تتميز بزي «الأشرطة» للعب على أرضها وزي «النجوم» للعب خارج أرضها، في إشارة إلى التصاميم الأيقونية لعام 1994.

اللقب النهائي لكلا الفريقين. تعتمد أزياء 2026، التي كشفت عنها شركة نايكي مؤخرًا، بشكل كبير على هذه النوستالجيا، حيث تتميز بزي «الأشرطة» للعب على أرضها وزي «النجوم» للعب خارج أرضها، في إشارة إلى التصاميم الأيقونية لعام 1994. "اليانكس": ستسمع هذا الاسم أكثر من المشجعين الزائرين أو الصحفيين الدوليين. أما محليًا، فيُنظر إليه على أنه قديم الطراز بعض الشيء.

ستسمع هذا الاسم أكثر من المشجعين الزائرين أو الصحفيين الدوليين. أما محليًا، فيُنظر إليه على أنه قديم الطراز بعض الشيء. «الفتيات» / «الناشونالز»: قد تسمع هذه الأسماء في دوائر المشجعين المتعمقة، لكنها لم تحقق نفس الشعبية التي تتمتع بها الاختصارات.

هل هناك أي صلة بـ TMNT؟

على الرغم من أن الاختصارات هي التسميات «الرسمية» المختصرة، إلا أن للمنتخبين ألقابًا أكثر شاعرية.

بالنسبة لمحبي سلسلة «سلاحف النينجا المتحولة» (TMNT) في الأمريكتين وجميع أنحاء العالم، قد يبدو الاختصار مشابهًا جدًّا، لكن لا توجد أي دلائل تشير إلى أن TMNT هي مصدر الإلهام وراء اسم المنتخب الوطني الأمريكي للرجال المسمى USMNT. قد يكون الأمر مجرد مصادفة.