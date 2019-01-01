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لماذا تواجد وفد برشلونة في مباراة إنتر وفرانكفورت؟

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ما السبب وراء حضور وفد لبرشلونة في مباراة الدوري الأوروبي على سان سيرو؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

ظهر بيب سيجورا، المدير الرياضي لبرشلونة رفقة السكرتيرين الفنيين، إيريك أبيدال ورامون بلانز في ملعب سان سيرو لحضور مباراة إنتر وفرانكفورت في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

فرانكفورت انتصر بهدف نظيف من توقيع الصربي لوكا يوفنتش ليخرج النيراتزوري مبكرًا من البطولة.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ وفد برشلونة ذهب سرًا وحاول الاختباء عن اعين الصحافة لكن تم التقاط صورهما في الملعب.

وأوضحت أنّ النادي الكتالوني يراقب يوفيتش خلال الفترة الأخيرة ومن المرجح أنّ وفد برشلونة ذهب لمتابعة تطور اللاعب خاصة في ظل البحث عن مهاجم لخلافة لويس سواريز.

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الصحيفة أشارت إلى أنّ وكيل أعمال اللاعب هو ذاته الذي تواصل معه البلوجرانا لأجل إتمام صفقة كيفين برنس بواتينج من ساسولو في يناير الماضي.

وطلب فرانكفورت الحصول على مبلغ 46 مليون يروو لأجل التخلي على يوفيتش، فيما كشفت الصحيفة توصل الطرفين لاتفاق نهائي.

جدير بالذكر أنّ ماكسي جوميز، مهاجم سيلتا فيجو، أحد الأسماء المرشحة للانضمام لبرشلونة بجانب رودريجو مورينيو، لاعب فالنسيا.

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