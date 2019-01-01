لماذا تواجد سولشار في مدرجات مباراة بيرنلي أمام مانشستر سيتي؟

النرويجي يستهدف الفوز التاسع على التوالي

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تواجد المدير الفني النرويجي، أولي جونار سولشار، في المدرجات، أمس، لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي أمام بيرنلي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق سيتي الفوز بخماسية نظيفة، ليتأهل للدور المقبل، بفضل أهداف، جابريل خيسوس، كيفين دي بروينه، برناردو سيلفا، سيرجيو أجويرو، وكذلك هدف بالخطأ من كيفين لونج.

وكان مانشستر يونايتد، قد سبق منافسه السماوي، بالتأهل بعد الفوز على أرسنال، مساء الجمعة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في 8 لقاءات تحت قياده مدربه المؤقت، حيث سجل قلص الفارق مع المراكز الأربعة الأولى إلى 3 نقاط.

سولشار كان قد علق عقب على أرسنال: "أنا لست متفاجئ، أنا هنا من أجل مواصلة تطوير الفريق، واللاعبين ومن أجل النظر إلى المباراة المقبلة".

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خلال جميع مباريات فيورنتينا ستجد في مدرجاتهم عبارة.. إشارة أو رمز عن قائدهم الراحل.. ديفيد آستوري 👏 pic.twitter.com/UfhlHU5dUD — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 27, 2019

وتابع: "غدًا سوف نستمتع، ونجلس على الكرسي من أجل مشاهدة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي".

وسيلتقي الشياطين الحمر مع بيرنلي ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، منتصف الأسبوع الجاري، حيث يستهدف الفوز واستغلال تعثر منافسيه للدخول قائمة الأربعة الأوائل.

ونجح مانشستر يونايتد، في تقليص الفارق مع منافسيه من المركز السادس، من 11 نقطة إلى 3 نقاط، مستغلاً تعثر منافسيه.