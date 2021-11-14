لماذا تقام مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم الساعة الثالثة عصرًا؟

في حدث غريب وغير معتاد، تقام مباراة مصر والجابون في الجولة الختامية من المرحلة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

المباراة التي من المقرر أن تقام يوم الثلاثاء 16 نوفمبر على ملعب "برج العرب" في مدينة الإسكندرية، مباراة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن منتخب مصر بالفعل مقعده في المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.

كيف تأهل منتخب مصر إلى المرحلة الختامية؟

منتخب مصر ضمن بالفعل صدارة المجموعة السادسة، بعد أن وصل رصيده إلى 11 نقطة بالتعادل أمام أنجولا في الجولة الماضية بنتيجة 2-2.

منتخب مصر افتتح التصفيات بالفوز على أنجولا بنتيجة 1-0، قبل أن يتعادل خارج ملعبه أمام الجابون بنتيجة 1-1، ثم يفوز ذهابًا وإيابًا على ليبيا بنتيجة 1-0 و3-0 على الترتيب.

منتخب مصر يبتعد عن الجابون الوصيف بفارق أربع نقاط، وبالتالي فقد ضمن بالفعل مقعده في المرحلة الختامية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

لماذا تقام مباراة مصر والجابون في الثالثة عصرًا؟

هناك عدد من السيناريوهات وتضارب في الأقوال حول إقامة مباراة مصر والجابون في الثالثة عصرًا، رغم عدم الحاجة لفكرة مبدأ تكافؤ الفرص.

مباراة ليبيا وأنجولا في نفس المجموعة تقام في نفس اليوم والتوقيت، رغم أنه لا توجد حاجة من الأساس لإقامة المباراتين في توقيت واحد بعد حسم الأمور.

السيناريو الأول، هو أن الاتحاد المصري لكرة القدم طلب إقامة المباراة أمام الجابون يوم 16 نوفمبر، بدلًا من يوم 15 نوفمبر.

الاتحاد المصري طلب تأجيل المباراة إلى يوم 16 نوفمبر، في ظل خوض "الفراعنة" مواجهة أنجولا يوم 13 نوفمبر، وحاجة اللاعبين إلى الاستشفاء والراحة.

ليقرر الاتحاد الدولي إقامة المباراة يوم 16 نوفمبر، على أن تنطلق في الثالثة عصرًا، من أجل إتاحة الفرصة أمام اللاعبين المحترفين للعودة إلى أنديتهم.

السيناريو الثاني، يؤكد أن إقامة مباراة مصر والجابون في الثالثة عصرًا يأتي بطلب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وأن الاتحاد المصري هو من قرر جدولة المباراة في ذلك التوقيت، لإتاحة الفرصة أمام عودة المحترفين إلى أنديتهم.

وفي جميع الأحوال، فإن انطلاق مباراة مصر والجابون في الثالثة عصرًا سيكون فرصة سانحة أمام الجماهير للاستمتاع بلقاء في توقيت يحمل العديد من الذكريات السعيدة لمنتخب "الفراعنة".