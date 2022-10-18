لماذا تقام كأس آسيا 2023 في الصيف بينما يقام مونديال 2022 في الشتاء؟

رغم أن الدولة المنظمة للبطولتين هي قطر

بعد أن تنتهي استضافة قطر لكأس العالم 2022 الذي ينتظر منه الكثير، ستكون قطر من جديد على أعتاب استضافة بطولة جديدة تتطلع إليها الأنظار وهي بطولة كأس آسيا 2023.

فقد أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تنظيم قطر نسخة كأس آسيا 2023 بعد تفوق الملف القطري على ملفي إدونيسيا وأمريكا الجنوبية، ليستمر التوهج القطري على مستوى تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى.

لكن موعد إقامة كأس آسيا 2023 هو ما أثار التساؤلات، فإذا كان كأس العالم قد تم ترحيله من الصيف إلى الشتاء كي تكون الأجواء مناسبة، فكيف يمكن استضافة بطولة كاملة بمستوى كأس آسيا في فصل الصيف؟.

للإجابة على هذا السؤال أولًا لابد من استعراض مواعيد بطولات كأس آسيا الفائتة ونعرف أيضًا متى تقام كأس آسيا 2023؟.

متى يقام كأس آسيا 2023؟

يقام كأس آسيا 2023 في فصل الصيف وتحديدًا في الفترة ما بين 16 يونيو و16 يوليو 2023، إقامتها في ذلك التوقيت طرحت تساؤلات عديدة.

البحث في التاريخ يجعلنا نعرف جيدًا أن القارة الآسيوية التي تعد الأكبر في العالم من حيث المساحة يلعب المناخ فيها دورًا هامًا في تنظيم بطولتها الأهم، كأس آسيا.

لذلك تعد العوامل المناخية للدولة المستضيفة المحدد الأهم لموعد إقامة بطولة كأس آسيا.

هناك 8 نسخ سابقة أقيمت في فصل الصيف، وهي نسخة 1956 و1964 و1968 و1972 و1976 و1980 و2004 و2007، بينما أقيمت 6 نسخ في فصل الشتاء وهي نسخ 1984 و1988 و1996 و2011 و2015 و2019، وأقيمت 3 نسخ بين الصيف والشتاء وهي نسخ 1960 و1992 و2000.

إذًا فالمواعيد عبر التاريخ ليست محسومة في كأس آسيا كي تقام البطولة في وقت محدد عكس البطولة الإفريقية على سبيل المثال التي تقام عادة في الشتاء ولكن بعض الاعتبارات تنقلها إلى فصل الصيف.

لماذا تغير موعد كأس آسيا عن النسخة الماضية؟

قد يقول قائل إن إقامة كأس العالم في فصل الصيف كما المعتاد ثم إقامة كأس آسيا في الشتاء يكون أفضل للكرة العالمية، لكن هذا قد لا يكون أفضل لمستوى البطولتين.

الفرق الأوروبية صاحبة النصيب الأكبر من الوجود في كأس العالم (13 منتخبًا) لن تعتاد أجواء قطر الحارة في الصيف مما سيصعب خوض البطولة في هذا الوقت، وهذا أمر معلوم منذ بدء الملف القطري في حملته الاستعدادية لتنظيم المونديال.

كأس آسيا من الممكن أن تقام في الشتاء ولكن لا يمكن إغفال عاملين رئيسين، الأول هو أن اللاعبين الآسيويين المحترفين في الأندية الأوروبية لن يعودوا إلى دورياتهم إذًا، إذ سيقام المونديال في نهاية 2022 ثم يبدأ العام الجديد بكأس آسيا 2023، وهذا سيعني فقدان الأندية للاعبين الآسيويين لأوقات طويلة من الموسم.

من ناحية أخرى، سيكون على قطر لملمة أوراقها بعد استضافة المونديال وإعادة الاستعداد لتنظيم بطولة كبرى بحجم كأس آسيا من أجل الترويج الكافي لها، وفترة 6 أشهر هي مدة كافية لذلك بكل تأكيد.

متى يقام كأس العالم 2022؟

بالنسبة لكأس العالم، فنحن أمام أول مونديال شتوي في التاريخ، قطر 2022 سيملك ميزة فريدة من نوعه بإقامته في الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022.

كل النسخ السابقة من كأس العالم أقيمت في فصل الصيف، ولذلك يعتبر الكثيرون مونديال قطر 2022 استثنائيًا.

الأمر قوبل باستهجان من الأندية الأوروبية الذي ستضطر لترك لاعبيها لنحو شهرين قبل العودة إلى المعتركات المحلية، الأمر الذي قد يفقدهم معدلات الأداء ويتسبب في إصاباتهم، ناهيك عن المجهود البدني المبذول في تلك الرحلة.

لماذا تغير موعد كأس العالم 2022؟

على الرغم من أن ملاعب مونديال قطر 2022 مزودة بأنظمة تكييف هواء على أعلى مستوى، حتى داخل الميدان إلا أن ذلك لم يجعل "فيفا" يتنازل عن إقامة البطولة في الشتاء، وهو أمر كان بمطلب من قطر.

درجات الحرارة المرتفعة في قطر خلال فصل الصيف (متوسط 35 إلى 45 درجة مئوية) هي السبب وراء الأمر، وقد قال الأمين العام السابق لفيفا في تصريحات صحفية بعام 2014: "إذا تم لعب كأس العالم في شهري نوفمبر وديسمبر سيكون هذا حلًا مناسبًا، فهذا الوقت هو أفضل طقس في قطر، ستكون المباريات في درجات حرارة تعادل درجات الحرارة في صيف أوروبا، وهو امر مثالي للعب كرة القدم".