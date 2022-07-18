لماذا تجاهل اهتمام ريال مدريد وجدد عقده مع ليفربول؟ جوميز يُجيب

المدافع الدولي الإنجليزي جدد عقده مؤخرًا مع الريدز

وجد جو جوميز نفسه فجأة في سوق الانتقالات الصيف الجاري وسط إشاعات تربطه بالانتقال إلى ريال مدريد، لكنه تجاهلها تمامًا وجدد عقده مع ليفربول لمدة 5 سنوات.

المدافع الإنجليزي أجرى حوارًا مع موقع ليفربول إيكو أكد خلاله أن اختياره تجديد عقده مع الريدز كان اختيارًا سهلًا رغم أنه لم يلعب أساسيًا خلال الموسم الماضي.

هل كان جوميز هدفًا بالفعل لريال مدريد؟

صاحب الـ25 عامًا تحدث عن الأمر قائلًا "لا أستطيع الجدال حول ما سمعته من تلك الإشاعات، لكن حتى يحدث شيء ملموس مع وكلائي فأني لا آخذ الأمر بجدية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أضاف "أي اهتمام يُسعدني، لكني لا أراه أي مصدر للإلهاء والتشتيت لأنه حتى أتخذ قراري يبقى مجرد ضوضاء خارجية، حين أستقر على ما أريده يُصبح يُترجم توقيعي فهمي للتحدي ورغبتي في التقدم والتطور".

Getty/GOAL

هل سيلعب جوميز لليفربول؟

معاناة جوميز من الإصابات في الموسم الماضي حرمته من اللعب مع ليفربول، إذ لم يلعب سوى 4 مباريات أساسيًا في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي، فيما كان مجموع مبارياته كاملة 21، لكنه رغم ذلك يثق بإمكانية لعبه أساسيًا مع يورجن كلوب.

إذ قال "أتفهم تمامًا ظن الناس بي بأنني سأفكر بالرحيل عن ليفربول، بغض النظر عن عُمري والفرص التي أتيحت لي في الماضي، فمازال هناك رأيي وقراري".

"أظن أنك يُمكنه أن تراه مفترق طرق، لكن بعد الحديث مع النادي أدركت أنه كان قرارًا مهمًا لي لأتخذه".

"بالتأكيد، الفرصة التي أحظى بها هنا والفرصة لأكون في هذا النادي هي فرصة من الصعب التخلي عنها. وبشكل أساسي قد تقبلت فكرة أن علي خوض هذا التحدي".

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