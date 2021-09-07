لماذا تأجلت مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني 2021-22؟

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية في الجولة الرابعة من المسابقة، وسيشرح لكم موقع جول سبب التأجيل..

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، صباح اليوم تأجيل مباراة برشلونة وإشبيلية، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب سانشيز بيزخوان، يوم السبت 11 سبتمبر.

وبحسب البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي برشلونة، فإن قرار التأجيل جاء بقرار من المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الثقافة والرياضة الإسباني، بناء على رغبة رابطة الدوري الإسباني، بعد رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

في بداية الأزمة كانت رابطة الدوري الإسباني، قد أعلنت عن جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري، دون مباراتي إشبيلية وبرشلونة، وفياريال مع ألافيس، ولكن الاتحاد الإسباني قد رفض تأجيل المباراتين، لتتصعد الأزمة إلى المحكمة الرياضية.

واليوم أقر المجلس الأعلى للرياضة التابع لوزارة الرياضة، بالموافقة على تأجيل المباراتين، ليتم تأجيل المباراتين دون أن يتم تحديد موعد جديد لهما.

أجويرو يكشف سبب رفضه لقميص ميسي

وسنستعرض معًا في التقرير التالي، أسباب تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة في الدوري الإسباني.

ما سبب تأجيل مباراة برشلونة إشبيلية في الدوري الإسباني؟

بحسب بيان الفريق الكتالوني، فإن الاتحاد الإسباني رفض يوم 29 أغسطس الماضي، تأجيل مباراتين من مباريات الجولة الرابعة من الدوري، بالإضافة إلى تعديل مواعيد بعض المباريات الأخرى، ولكن بعد أن تم تصعيد الأزمة للمجلس الأعلى للرياضة، تم الموافقة على تأجيل مباراتي إشبيلية مع برشلونة، وألافيس مع فياريال.

وبحسب البيان، فإن إشبيلية يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين من قارة أمريكا الجنوبية، والذين سينضمون إلى مران الفريق يوم الجمعة، عقب نهاية فترة التوقف الدولي التي شاركوا خلالها في ثلاث مباريات.

🚨 #SevillaBarça postponed after CSD grants injunction to LaLigahttps://t.co/OYDksy5ICv — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2021

ورأت رابطة الدوري الإسباني، أنه سيكون من الصعب على هؤلاء اللاعبون، خوض مباريات يومي السبت والأحد بشكل طبيعي، فقررت تأجيل مباراة إشبيلية عملًا بمبدأ تكافؤ الفرص.

هل تأجلت مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو؟

بحسب بيان وطلب رابطة الدوري، فإن مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو، لن تتأثر وستقام في موعدها الطبيعي مساء الأحد 12 سبتمبر، ضمن الجولة الرابعة من الدوري، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسيستقبل ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة ريال مدريد المقبلة، لأول مرة منذ أشهر طويلة بسبب التجديدات منذ مارس 2020، بعد أن كانت تقام المباريات على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ما هو موعد مباراة برشلونة القادمة بعد تأجيل مواجهة إشبيلية؟

بعد قرار تأجيل مباراة إشبيلية وبرشلونة، ستحصل كتيبة المدرب رونالد كومان، على قسط من الراحة قبل مباراة الفريق المقبلة، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، والتي ستكون أمام بايرن ميونخ.

وسيستضيف ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء 14 سبتمبر.

ويلعب برشلونة في المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا، برفقة كل من، بايرن ميونخ الألماني، بنفيكا البرتغالي، بالإضافة إلى دينامو كييف الأوكراني.