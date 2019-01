لماذا بوجبا هو أسعد اللاعبين بقدوم سولشار؟

حقق مانشستر يونايتد فوزاً هاماً للغاية على توتنهام هوتسبر بهدف نظيف في قمة منافسات الأسبوع الثاني عشر للبريميرليج.

صنع بول بوجبا هدف المباراة الوحيد لماركوس راشفورد، في استمرار صحوته الأخيرة منذ إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

ومنذ قدوم النرويجي أولي جونار سولشار بدلاً منه، بات بوجبا أكثر لاعبي البريميرليج مشاركة في الأهداف، بواقع 8 أهداف.

8 - No player has been involved in more Premier League goals since Ole Gunnar Solskjær became caretaker manager at Manchester United than Paul Pogba (eight - four goals, four assists). Dangerous. #TOTMUN pic.twitter.com/yis6RJMtJj