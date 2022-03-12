"تاليسكا كره كرة القدم في السعودية"

يعيش النصر أيامًا صعبة في الدوري السعودي حاليًا، خاصة بعد خسارته أمام الاتحاد والهلال وتعادله أخيرًا مع الاتفاق، ويلعب تراجع مستوى نجمه تاليسكا دورًا كبيرًا في تلك النتائج السلبية.

النصر حقق سلسلة ممتازة من الانتصارات المتتالية بعد تولي ميجيل روسو تدريبه في أكتوبر الماضي، وقد كان تاليسكا نجم تلك الفترة الأول، لكن الأمر انقلب 180 درجة بعد تصريحاته ضد عبد الرزاق حمدالله والسقوط في جدة 3-0، وقد فسر هاشم سرور نجم النصر السابق حالة اللاعب وتراجع مستواه.

ماذا قال نجم النصر السابق عن تاليسكا؟

هاشم سرور الذي اعتاد التفاعل مع أوضاع النصر ونتائجه وتقديم النصائح للفريق ولاعبيه أكد أن النجم البرازيلي هو أفضل لاعب أجنبي في الدوري السعودي هذا الموسم.

وأوضح أن تراجع مستوى النجم البرازيلي وغياب أهدافه مؤخرًا لا يعود لأسباب فنية بل نفسية وذهنية، دون أن يذكر تلك الأسباب بالتحديد.

إذ كتب عبر تويتر "تاليسكا أفضل لاعب أجنبي في الدوري، ومن طريقة لعبه تحس أنه كره القدم وغير الفاهم يفهم !"

سرور لم يُوضح أسباب كره اللاعب صاحب الـ14 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم لكرة القدم، وإن كانت الأجواء داخل ناديه والمشاكل الكثيرة المحيطة بفريق الكرة، أم الظروف داخل السعودية وما يُثار حول التحكيم خاصة.

تاليسكا افضل لاعب اجنبي

في الدوري ومن طريقة

لعبه تحس انه كره القدم

والغير فاهم يفهم ! — هاشم سرور (@Hashem_S6) March 12, 2022

صاحب الـ27 عامًا تعرض لحملة انتقادات واسعة بعد مقابلته مع برنامج "كورة" وحديثه عن زميله السابق، حمدالله، وخلافه معه وكشفه لبعض أسرار غرفة ملابس النصر، وقد عوقب من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

كيف كان أداء تاليسكا قبل وبعد تصريحاته ضد حمدالله؟

النجم المنضم للنصر هذا الموسم بعد صراع شرس مع الهلال استطاع إحراز 6 أهداف وصناعة هدف بجانب 11 فرصة سانحة للتسجيل، وتسديد 11 كرة على المرمى، خلال المباريات الـ6 التي سبقت تصريحاته عن زميله السابق.

بعد تلك المقابلة، لعب تاليسكا 4 مباريات لم يُسجل خلالها سوى هدف واحد ولم يُقدم أي تمريرة حاسمة، وقد صن 4 فرص منها 3 أمام الاتفاق وسدد 4 تسديدات على المرمى، وتعرض للطرد خلال مواجهة الاتحاد.

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