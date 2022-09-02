لماذا؟ .. الشنيف لإدارة الأهلي السابقة: لا تفهمون كرة القدم أبدًا

لماذا هذا الاتهام الخطير لإدارة ماجد النفيعي؟

وجه الإعلامي خالد الشنيف اتهامًا خطيرًا لإدارة انادي الأهلي السابقة برئاسة ماجد النفيعي، حيث وصفهم بأنهم لا يفهمون كرة قدم أبدًا، وذلك خلال حلقة مساء اليوم الجمعة من برنامجه "ملعب SBC".

إدارة النفيعي تقدمت باستقالتها من إدارة النادي الجداوي بعد جمع نقطة واحدة فقط من أول جولتين في دوري الدرجة الأولى السعودي بالتعادل مع القيصومة والخسارة أمام الأخدود.

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لماذا وصف الشنيف إدارة الأهلي بأنهم لا يفهمون كرة قدم؟

حلقة اليوم من "ملعب SBC" ناقشت وضع النادي الأهلي، خاصة في ظل القرارات التي يتحدث عنها الإعلام للإدارة الجديدة بقيادة وليد معاذ، والتي في أبرزها إقالة المدرب روبيرت سيبولدي والتعاقد مع يوسف عنبر والتخلي عن 3 لاعبين أجانب.

المصادر الصحفية أكدت نية الإدارة فسخ عقود الثلاثي فرانك كوم وفيليب براداريتش ويوسف العبدلي واستبدالهم بلاعبين آخرين بعدما ظهر خلال المباريات الأخيرة تدني مستواهم الفني وعدم قدرتهم تقديم الإضافة المطلوبة.

الشنيف ناقش مستوى الثلاثي مع ضيفيه، عبد الله الأسطاء وأحمد عطيف، وقد أشار الأول إلى أن مشكلة العبدلي تحديدًا أنه جاء ليلعب مهاجمًا في الأهلي رغم تأكيده أنه لا يلعب في عمق الهجوم بل جناح على الطرف.

Shahid

هنا تدخل الشنيف وسأل مستنكرًا "هل أتوا بالعبدلي ليلعب مهاجم؟ هل لديك تلك المعلومة؟ أكيد؟ من جاء بهذا اللاعب كمهاجم ليس له علاقة بكرة القدم".

تابع "من أول لحظة ترى بها العبدلي تعلم أنه لا يلعب مهاجم بل جناح على الطرف، من أتى به ليلعب في الهجوم لا يفهم كرة القدم أبدًا".

وأتم مواسيًا الإدارة الجديدة "النادي الأهلي سيدفع ثمن أخطاء عام كامل متراكمة، أخطاء عام كامل سيُعاني منها الرئيس الجديد وليد معاذ".

ماذا قدم الأهلي في الموسم الجاري من دوري يلو؟

الأهلي بدأ الموسم بتجديد عقد المدرب روبرت سيبولدي لنهاية الموسم الجاري، ومن ثم جدد عقود عدد من لاعبيه المحليين وتعاقد مع أسماء جديدة من داخل وخارج السعودية، لكنها لم تنل رضا الجمهور.

في المقابل تخلى الفريق عن عدد من لاعبيه أبرزهم السوري عمر السومة بالإعارة للعربي القطري والجناح السعودي عبد الرحمن غريب بالانتقال نهائيًا للنصر.

الأهلي بدأ الموسم بالتعادل مع القيصومة 1-1 ثم تعرض لخسارة مفاجئة وصادمة أمام الأخدود بهدفين دون رد مما فتح النار على النفيعي وأجبره على الاستقالة رغم مقاومته لكل الضغوطات والأصوات التي طالبته بالرحيل منذ نهاية الموسم الجاري وهبوط الأهلي من دوري المحترفين لدوري الدرجة الأولى.