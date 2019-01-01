لماذا أصر كوسيلني على مغادرة آرسنال هذا الصيف؟

رئيس نادي بوردو يكشف الحقيقة

تعرض المدافع الفرنسي المخضرم لوران كوسيلني، لحملة انتقادات عنيفة من قبل جماهير ناديه السابق آرسنال، لإصراره على مغادرة قلعة "الإمارات" قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الأسبوع الماضي.

وتعجب الكثير من أنصار المدفعجية من الطريقة التي ضغط بها الثلاثيني الفرنسي على ملاك النادي، لإجبارهم على خروجه، بداية من تمرده على المدرب أوناي إيمري، برفض الانضمام لجولة الفريق الاستعدادية للموسم الجديد، مرورًا بصدامه المتكرر مع المسؤولين، قبل أن تتم الموافقة على عودته إلى وطنه عبر بوابة بوردو.

وبعد فترة من اللغط عن الأسباب التي دفعت اللاعب للخروج من آرسنال بهذه الطريقة، حول رئيس بوردو دا جروسا تبرير تصرف كوسيلني بقوله في تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية "الأمر بدأ برغبته في العودة إلى فرنسا، كما أننا لم نكن النادي الوحيد الذي فكر في التعاقد معه".

وأضاف "لكن من حُسن الحظ أن بوردو كان على رأس قائمته، ونحن علمنا أنه كان يرغب بشدة في العودة إلى فرنسا، وبالتحديد إلى بوردو، ليكون بالقرب من عائلته في المنطقة".

وتابع "كان واضحًا أنه يبحث عن تجربة جديدة، وأعتقد أن بوردو كان اختيارًا موفقًا منه لأنه يبحث عن الاستقرار في العقود القادمة، ونحن سعداء ونرحب بلاعب بقيمته يملك من الخبرة والطموح ما يكفي لمساعدة النادي على المدى الطويل، حيث سيبقى معنا حتى بعد انتهاء مسيرته الكروية".

الندم لا يفيد في جميع الأحيان! 🚶‍♂️ pic.twitter.com/2B90gC0s7g — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 10, 2019

وختم "هذه هي الأشياء التي أخبرنا بها، ولهذا تجاوزنا ملف الأجر سريعًا. المهم أين يريد العيش مع أسرته في نهاية مسيرته الاحترافية. ونحن بدورنا أقنعناه أنه عاد إلى أسرته، وحتمًا سيشعر معنا أنه في منزله".