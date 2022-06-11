للمرة الخامسة .. مارسيلو يعدل وشم دوري أبطال أوروبا!

نجم ريال مدريد لن يجد مكان في قدمه قريبًا لوشم جديد!

يبدو أن احتفالات ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا الـ 14 في تاريخ النادي لن تتوقف قريبًا بعد مرور حوالي أسبوعين على المباراة التي لعبت ضد ليفربول في باريس.

جاءت آخر مظاهر الاحتفال عن طريق البرازيلي مارسيلو نجم دفاع النادي الملكي، حيث ظهر وهو يقوم بتعديل وشم قديم لديه يخص دوري أبطال أوروبا.

مارسيلو كان قد رسم ذلك الوشم على جسده للمرة الأولى في 2014 بعد أن فاز النادي العاصمي بلقب دوري أبطال أوروبا العاشر في تاريخه على حساب أتلتيكو مدريد.

حيث رسم كأس دوري أبطال أوروبا على الجزء الأمامي العلوي من قدمه اليسرى، وكتب تحتها 2014 في إشارة لعام تحقيقه أول الألقاب الأوروبية في مسيرته.

عاد مارسيلو في 2016 و2017 و2018 وأضاف تلك الأعوام على نفس الوشم الذي أصبح تحديثه عادة بالنسبة للنجم البرازيلي.

ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام"، يوضح وهو يقوم بتحديث الوشم الشهير ويكتب عليه 2022.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فاز على ليفربول بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بنهاية شهر مايو على ستاد دو فرانس وسجل الهدف فينيسيوس جونيور مع مرور ساعة على بداية اللقاء.