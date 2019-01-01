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الدوري المصري الممتاز

للمرة الثانية - لاعب الأهلي يخضع لجراحة في الأنف

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أكرم توفيق سيخضع لجراحة ثانية
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

تعرض أكرم توفيق، لاعب وسط فريق الأهلي والمعار لصفوف الجونة، لكسر في الأنف، خلال مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة.

أكرم توفيق غادر ملعب المباراة في الدقيقة 18، ليلعب بدلًا منه إسلام رشدي، بعد إصابته في أنفه.

لاعب الأهلي سيخضع لعملية جراحية في أنفه للمرة الثانية، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بحد أقصى.

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة للمرة الأولى خلال فترة تواجده مع الأهلي، خلال إحدى المباريات الودية يناير الماضي.

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وانتقل أكرم توفيق من الأهلي إلى الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعادل الجونة مع المقاصة سلبيًا بدون أهداف، باللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.

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