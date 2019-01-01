للمرة الثانية - لاعب الأهلي يخضع لجراحة في الأنف

أكرم توفيق سيخضع لجراحة ثانية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

تعرض أكرم توفيق، لاعب وسط فريق الأهلي والمعار لصفوف الجونة، لكسر في الأنف، خلال مواجهة فريقه أمام مصر المقاصة.

أكرم توفيق غادر ملعب المباراة في الدقيقة 18، ليلعب بدلًا منه إسلام رشدي، بعد إصابته في أنفه.

لاعب الأهلي سيخضع لعملية جراحية في أنفه للمرة الثانية، الأمر الذي سيجعله يغيب عن الملاعب لمدة 6 أسابيع بحد أقصى.

💬- مجدي عبد الغني يبرر تصريحاته بخصوص أداء #الأهلي و #الزمالك في ملعب برج العرب. pic.twitter.com/gabPrCfPUg — جول مصر (@goaleg) April 1, 2019

وكان أكرم توفيق قد تعرض للإصابة للمرة الأولى خلال فترة تواجده مع الأهلي، خلال إحدى المباريات الودية يناير الماضي.

وانتقل أكرم توفيق من الأهلي إلى الجونة لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وتعادل الجونة مع المقاصة سلبيًا بدون أهداف، باللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري الممتاز.