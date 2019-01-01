للمرة الثانية - شالكه يعاقب بن طالب بالتدرب مع الرديف
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قرر نادي شالكه الألماني معاقبة نبيل بن طالب بالحرمان من التدريب لمدة أسبوعين والتواجد مع فريق تحت 23 عامًا.
بن طالب تعرض للعقوبة ذاتها في مارس الماضي لأسباب تاديبية لم يتم الكشف عنها.
وذكر النادي في بيان رسمي أنّ بن طالب لن يتواجد مع الفريق الأول لمدة أسبوعين لأسباب تأديبية بعد قرار المدرب هوب ستيفنز.
وكشفت صحيفة "بيلد" الألمانية أنّ السبب وراء الاستبعاد يعود إلى تهرب بن طالب من حضور دروس تعلم اللغة الألمانية أكثر من مرة رغم إصرار المدرب عليها.
Erneute disziplinarische Verfehlung bei @nabilbentaleb42. Mehr Infos hier 👉🏽 https://t.co/yO2rRLUuJD #S04 pic.twitter.com/98ugxBWTCh— FC Schalke 04 (@s04) April 24, 2019
وكان الجزائري قد تشاجر مع أحد اللاعبين في التدريبات قبل أن يعتذر له.
جدير بالذكر أنّ بن طالب انضم إلى صفوف شالكه في 2016 قادمًا من توتنهام الإنجليزي.