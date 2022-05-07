للمرة الثامنة .. ميسي يغيب عن سان جيرمان بسبب الإصابة

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن إمكانية غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان ضد نظيره تروا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن ميسي يعاني من ألم في الضلوع، وهو ما قد يتسبب غيابه عن المواجهة التي تعد تحصيل حاصل.

ويتدرب النجم الأرجنتيني منفردًا بعيدًا عن المجموعة لحين الشفاء من الألم الذي يعاني منه، وهو ما أكده النادي لاحقًا في بيان رسمي، وسيخضع لاختبارات جديدة صباح الأحد.

ويستقبل باريس سان جيرمان ضيفه تروا على ملعب بارك دي برينس مساء الأحد ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الفرنسي.

ولو غاب ميسي عن المباراة ستكون تلك هي الإصابة الثامنة له بقميص باريس سان جيرمان، وهو ما يعادل عدد إصابته في آخر خمسة مواسم رفقة برشلونة.

وكان ميسي قد غاب 15 مباراة بالفعل هذا الموسم رفقة باريس سان جيرمان بسبب إصابات وأمراض متنوعة منذ شهر أغسطس من العام الماضي.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان كان قد حسم لقب الدوري الفرنسي بالفعل في الجولة قبل الماضية عندما تعادل مع لانس بهدف لكل فريق.