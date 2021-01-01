للمرة الثالثة .. نابولي يعلن إصابة غلام في أربطة الركبة

لعنة الإصابات تطارد النجم الجزائري

أعلن نابولي تعرض نجمه الجزائري فوزي غلام لقطع في أربطة الركبة عقب خروجه مصاباً في لقاء الفريق أمام بولونيا مساء الأحد بمنافسات الدوري الإيطالي.

وغادر غلام ملعب اللقاء بالدقيقة 22 ودخل بدلاً منه السيد هيساي في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

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وقالت وسائل الإعلام الإيطالية إن الفحوصات التي أجراها اللاعب كشفت عن تعرضه لقطع في أربطة الركبة اليسرى، وأنه سيخضع للجراحة اليوم.

وقد تبعد الإصابة غلام لمدة عدة أشهر، في ضربة قوية لفريقه الذي يعاني على المستوى الدفاعي وكان يأمل في عودة الدولي الجزائري لمستواه المعهود.

وعانى غلام من إصابات أربطة الركبة، وكانت المرة الأولى في لقاء مانشستر سيتي في نوفمبر 2017 ولكن بركبته اليمنى، وغيبته لقرابة ثلاثة أشهر.

ولكن بعد العودة في فبراير 2018، تكررت نفس الإصابة في نفس الموقع بأحد التدريبات، لتبعد اللاعب لقرابة العام عن المشاركة مع فريقه.

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ويعاني نابولي من تذبذب النتائج في الأسابيع الأخيرة، مما فتح باب الحديث عن إقالة مدربه جينارو جاتوزو.