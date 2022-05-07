للمرة الثالثة في تاريخه .. واتفورد يهبط عقب الصعود بشكل مباشر!

هبط فريق واتفورد عائدًا للتشامبيونشيب ومودعًا الدوري الإنجليزي بعد موسم واحد فقط من صعوده في الصيف الماضي.

جاء هذا عقب الخسارة أمام كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي على ملعب الأخير.

المواجهة انتهت بفوز كريستال بالاس بهدف نظيف، سجله الإيفواري ويلفريد زاها في الدقيقة الـ 31 من عمر اللقاء وضعها على يمين الحارس الذي اتجه للجانب الأيسر من المرمى.

المباراة تعقدت بشكل كبير على واتفورد بعد أن تلقى حسن كامارا بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة الـ 68 وتعرض للطرد، حيث كان قد تلقى بطاقة أولى في الشوط الأول.

لو كان هناك جائزة لأسوأ لاعبي المباراة سيكون ذلك هو كامارا الذي تسبب بركلة الجزاء بنفسه عندما لمس الكرة بيده بشكل غير مبرر.

الهبوط هو الثالث لفريق واتفورد بعد أن صعد بموسم واحد فقط بعد مواسم 1987-1988 و1999-2000 و2006-2007.

جدير بالذكر أن واتفورد هو ثاني الفرق الهابطة هذا الموسم عقب نوريتش، وينتظر الثنائي الفريق الثالث الذي سيتحدد في الأسابيع القادمة بين إيفرتون وليدز وبيرنلي وحتى ساوثامبتون.