للمرة الثالثة.. فيروس كورونا يداهم نجم باريس سان جيرمان ويحرمه من التواجد أمام بايرن ميونخ

نبأ غير سعيد..

تلقى باريس سان جيرمان نبأ تعيسًا، بعدما أُصيب ماركو فيراتي للمرة الثالثة في أقل من عام بفيروس كورونا.

المرة الأولى التي أُصيب فيها فيراتي كانت في الصيف الماضي، ثم أصيب به مرة أخرى في يناير الماضي، قبل أن يداهمه مرة ثالثة الآن في شهر أبريل.

وسيتعين على فيراتي الخضوع للعزل الطبي لمدة عشرة أيام على الأقل، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.

بشكلٍ عام، لا تزال آمال فيراتي حاضرة في اللحاق بمباراة الإياب يوم 13 أبريل، لكن مباراة الذهاب وكذلك مباراة ليل وستراسبورج في الدوري الفرنسي تأكد غيابه عنهم جميعًا.

وتطرح إصابة فيراتي للمرة الثالثة أسئلة كثيرة هو مناعته وطبيعة الأجسام المضادة لكورونا في جسده، لكنه على أي حال ليس الرياضي الأول الذي يحدث له الأمر عينه، فسبقه باولو ديبالا.

وكان فيراتي قد شارك هذا الموسم في 26 مباراة على مختلف الأصعدة، وتمكن من صناعة ستة أهداف وقيادة بي آس جي للتنافس على كافة الألقاب المحلية والأوروبية.

الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ هو الآخر سيفتقد أحد أهم نجومه أمام باريس، بعد تأكد غياب روبرت ليفاندوفسكي لمدة أربعة أسابيع بعد إصابته مع منتخب بولندا في التوقف الدولي الأخير.