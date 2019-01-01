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الدوري الإنجليزي الممتاز

للمرة الثالثة الموسم الحالي – إصابة قوية لدي بروينه

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Getty Images
الجزائري محرز حل بدلاً منه
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض صانع الألعاب البلجيكي، كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، للإصابة وخرج قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول بين بورنموث وحامل اللقب، سلبياً بين الفريقين، حيث حل الجزائري رياض محرز بدلاً منه.

وتعد تلك الإصابة الثالثة التي يتعرض لها البلجيكي الموسم الجاري، والتي أثرت عليه بشدة وعلى مستواه مع السيتيزين.

خرج اللاعب بسبب إصابة في الظهر، لتكون الإصابة الثالثة له، بعد إصابة في أربطة الركبة مطلع الموسم الجاري.

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وغاب البلجيكي بسبب الإصابة شهر ونصف، قبل أن يعود ويتعرض لإصابة جديدة أمام فولهام في كأس الرابطة بالركبة أيضًا ليغيب بسببها ما يقارب شهر ونصف آخر.

وسيتم انتظار تقييم النادي للإصابة اللاعب ومدة غيابه عن الملاعب، حيث ينافس، سيتي على ألقاب الدوري والكأس المحلي، ودوري أبطال أوروبا.

وخاض البلجيكي 22 مباراة الموسم الجاري، سجل 4 وصنع 4 في جميع المسابقات بقميص السماوي.

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