للمرة الأولى في التاريخ .. "تيك توك" ينقل الدوري الإسباني!

كشفت تقارير صحفية أن الدوري الإسباني سيتم نقله عبر تطبيق "تيك توك" بداية من مباراة ريال سوسييداد المقبلة في البطولة ضد ريال بيتيس.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "ذا أتلتيك"، والذي أكد أن التجربة ستحدث للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم، ولكنها لن تكون الأخيرة.

وأوضحت التقارير أن عملية النقل ستكون بأبعاد 9:16 الخاصة بالتطبيق الشهير، دون أي نوع من أنواع تقليل الجودة.

وأكدت كذلك أن هناك 30 شخصًا يعملون من أجل نقل المباراة بتلك التقنية مع الحفاظ على جودة 4K المعروفة دون أي تقليل فيها.

وقال ألفريدو برميخو مدير التخطيط الرقمي في رابطة الدوري الإسباني: "هذه خطوة إضافية من أجل الدوري الإسباني من أجل بناء الجماهير وجذبهم لكرة القدم".

وأضاف: "هذه الاتفاقية مع تيك توك تؤكد أن العمل في رابطة الدوري الإسباني يتطور في المواسم الماضية ويتحسن".

جدير بالذكر أن ريال بيتيس يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 69 نقطة.