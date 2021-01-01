للمرة الأولى في التاريخ .. مانشستر يعلن تعيين نجمه كمدير تقني للنادي

تغييرات إدارية بالشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، القيام بخطوات إدارية جديدة لمعاونة المدرب أولي جونار سولشاير في المستقبل.

الشياطين الحمر أعلنوا عبر موقعهم الرسمي، عن ترقية جون مورتو من منصب مدير قطاع التطوير، إلى مدير كرة القدم بالنادي.

وعلى جانب آخر تم تعيين دارين فليتشر نجم الفريق السابق في منصب المدير التقني للفريق خلال المرحلة القادمة، وهي الوظيفة التي تظهر للمرة الأولى بتاريخ النادي.

وكشف النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أن جون مورتو سيكون له القيادة الكاملة والمسؤولية الشاملة للتخطيط في جميع الأمور المتعلقة بكرة القدم.

وأوضح أنه سيعمل بشكل مقرب من سولشاير وبقية طاقم الكرة، لإنشاء الهياكل الخاصة بثقافة النادي، والقيام ببعض الإصلاحات في الأكاديمية.

وعلى جانب آخر سيعمل فليتشر على إضافة المدخلات الفنية والتوجيه المتعلق بكل مجالات كرة القدم وتطوير اللاعبين على المدى البعيد.

ومن جانبه قال إد وودوارد عن هذه الخطوة:"قطعنا بالفعل خطوات كبيرة إلى الأمام بالطريقة التي ندير بها النادي، والفوائد واضحة للجميع من خلال المواهب التي خرجت من أكاديمية النادي".

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وأضاف:"هذه التعيينات الجديدة ستكون مهمة لتعزيز التقدم الذي أحرزناه كنادي في السنوات الأخيرة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ54 نقطة بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، ويلعب غدًا ضد ميلان في دور الـ16 للدوري الأوروبي.