للمرة الأولى .. بوجبا يروي تفاصيل دخوله وتأثره بدين الإسلام

فاجأ النجم الفرنسي الجميع، باعتراف واضح وصريح، بأنه لم يكن مسلمًا ولا حتى من عائلة مسلمة كما يعتقد البعض، إلا أنه اعتنق آخر الأديان السماوية بمحض إرادته.

وأشار بطل العالم إلى أنه تأثر بسلوك مجموعة من أصدقائه المسلمين، قبل أن يقوم بتأدية الصلاة للمرة الأولى، لتتغير حياته من النقيض إلى النقيض، حيث اعتنق الدين الإسلامي بعدما تأكد أنه دين يدعو للرحمة والتسامح، وليس للإرهاب كما يروج أعدائه.

وقال صاحب الـ26 عامًا لصحيفة "تايمز" البريطانية "إن الإسلام ليس بالصورة التي يراها الجميع، ما نسمه في وسائل الإعلام في الحقيقة هو شيء آخر. إنه شيء جميل، لقد ساعدني على التغيير وجعلني أدرك قيمة الأشياء في الحياة".

وأضاف "الإسلام جعلني أكثر سلامًا من الداخل، لقد كان تغييرًا شاملاً في حياتي لأنني لم أكن مولودًا مسلمًا، رغم أن الوالدة كانت مسلمة، لكني نشأت في بيئة تحترم كل الأديان".

واحد من أغرب التصريحات الصحفية التي ممكن أن تراها 👀💁‍♂️



مارتينيز يُخبركم بسر عن مؤخرة هازارد🤣🍑🤦‍♂️ pic.twitter.com/EWaVBUaRyv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 11, 2019

وعن كيفية دخوله الإسلام والتزامه كما يفعل كل عام بالذهاب إلى مكة لتأدية مراسم "العمرة"، فقال "لدي الكثير من الأصدقاء المسلمين كانوا يتحدثون معي دومًا، وأنا كنت أسأل نفسي عن أشياء كثيرة، ثم بعدها بدأت عملية البحث الخاصة، قمت بتأدية الصلاة مع أصدقائي وشعرت بشيء مختلف، شعرت انني بحالة جيدة جدًا".

وختم "منذ ذلك اليوم، لم أترك الصلاة لأنها من أركان الدين الخمسة، وفي الصلاة تطلب الغفران وتكون راضيًا بكل ما لديك، مثل صحتي ومثل هذه الأشياء، إنه حقًا دين ساعدني على تفتيح عقلي وجعلني كشخص أفضل من أي وقت مضى".