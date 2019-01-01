للمباراة الخامسة تواليًا - إيكاردي خارج قائمة إنتر

إنتر يسعى لمواصلة الأداء الجيد التصاعدي على حساب قائده السابق

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي إنتر الإيطالي، عن القائمة التي ستواجه كالياري ضمن مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وتواصل غياب قائد الفريق الأسبق وهدافه، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، للمباراة الخامسة على التوالي، منذ أزمته.

ويغيب إيكاردي بسبب مشاكل وكيلة أعماله وزوجته ضد إدارة النادي بسبب المفاوضات لتجديد تعاقده.

ورفض اللاعب التواجد في قائمة إنتر للقاء رابيد فيينا النمساوي عقب سحب شارة القيادة، ليتواصل غيابه عن إنتر للمباراة الخامسة المقبلة.

وحقق إنتر 3 انتصارات وتعادل في غياب هداف الموسم الماضي للدوري الإيطالي، حيث يعوضه مواطنه لاوتارو مارتينيز.

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I 22 calciatori per la trasferta in Sardegna 👇#CagliariInter pic.twitter.com/BOsAj6KN0k — Inter (@Inter) February 28, 2019

وتم تصعيد اللاعب الشاب كوليدو للتواجد في قائمة إنتر للقاء الفريق السرديني، بهجوم النادي.

ولم تشهد قائمة لوتشيانو سباليتي أي خيارات جديدة أو غيابات مؤثرة سوى كيتا بالدي الغائب للإصابة.

ويسعى إنتر للفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث مع سلسلة انتصارات ميلان وروما وتقليصهم الفارق في صراع مقاعد دوري الأبطال.