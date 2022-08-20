للعنصرية ضد سون.. حرمان مشجع تشيلسي من تذاكره الموسمية

تشيلسي يتحرك بقوة ضد العنصرية

منع تشيلسي مشجع من حاملي التذاكر موسمية من الحضور إلى المباريات إلى أجل غير مسمى بسبب مزاعم بوجود "إساءة عنصرية" ضد سون هيونج مين خلال التعادل 2-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام.

حيث تعرض مهاجم كوريا الجنوبية لتصرف عنصري من أحد أفراد الجماهير في ديربي لندن الذي أقيم الأحد الماضي على ملعب ستامفورد بريدج.

والتقطت الكاميرات المشجع الذي قام بالفعل، وبالتالي تم إيقاف تذكرته الموسمية، فيما أصدر فريق البلوز بيانًا يوضح فيه قرار تشيلسي في هذا الشأن.

وكان مشجع تشيلسي المتهم بالعنصرية قد وضع يديه على وجهه بطريقة معينة في محاولة لتضييق عينيه والتشبه بالشكل الآسيوي.

وجاء في بيان تشيلسي: "عقب بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، يستطيع نادي تشيلسي لكرة القدم تأكيد أنه حدد وحظر حامل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".

وبحسب ما أوردته صحيفة "دايلي ميل" فإن النادي اللندني يشارك في حملة "لا للكراهية" واتخذوا خطوات لتسهيل الإبلاغ عن الانتهاكات العنصرية التي تتواجد في المدرجات.

حيث يحتوي ظهر كل مقعد في ستامفورد بريدج الآن على إرشادات حول كيفية الإبلاغ عن حوادث الإساءة والعنصرية.

وأوضح التقرير أن نادي تشيلسي يعتقد أن تحديد مقعد معين تحدث فيه الحوادث أو يتم الإبلاغ عنها سيساعد في زيادة فرص القبض على من قام بارتكاب هذه الأفعال.

جدير بالذكر أن سون قد استطاع تحقيق الفوز مع فريقه توتنهام في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث انتصر الفريق اللندني على وولفرهامبتون بهدف دون رد.

فيما يستعد تشيلسي لمواجهة ليدز يونايتد يوم الأحد على ملعب إيلاند رود في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المحلي.