للعام العاشر على التوالي - ميسي يسجل أكثر من 40 هدفًا بجميع المسابقات

سجل ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، ثنائية في مرمى إسبانيول بلقاء الجولة 29 من الدوري الإسباني.

ونجح البرغوث في الوصول إلى الهدف رقم 31 وصدارة الهدافين في الليجا بجانب التفوق في سباق الحذاء الذهبي.

ووصل ميسي إلى الهدف رقم 41 بجميع البطولات ليحقق هذا الإنجاز للمرة العاشرة على التوالي في رقم قياسي فريد من نوعه.

في موسم 2009-2010 سجل 47 هدفًا ثم 53 في الموسم التالي وبعدها 73 هدفًا في آخر أيام بيب جوارديولا مع النادي الكتالوني.

وفي موسم تيتو فيلانوفا سجل 60 هدفًا ثم تراجع إلى 41 هدفًا وبعدها 58 هدفًا ثم 41 وبعدها 54 فـ 45 هدفًا وحاليًا 41.

وأصبح البرغوث أكثر لاعب تحقيقًا للانتصارات في تاريخ الليجا بالتساوي مع إيكر كاسياس بواقع 334 مباراة.

