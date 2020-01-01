للخلف در .. أربعة أندية فقط بالدوري الإنجليزي تستضيف الجماهير

بعد أيام قليلة من عودة الجماهير، الحكومة تغير قرارها

فرضت الحكومة البريطانية حزمة جديدة من القوانين بخصوص الحد من انتشار فيروس كورونا تركت أثراً على قرار عودة الجماهير لبعض الملاعب الإنجليزية.

وعادت الجماهير لمجموعة من الملاعب بسعة قصوى 2000 متفرج في الأسابيع الماضية، ولكن في المناطق الأقل خطورة ولا تشهد رقماً مرتفعاً من الإصابات.

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وأعلنت الحكومة أن مدينة لندن عادت للدرجة الثالثة من حيث خطورة وعدد الإصابات، مما يعني منع دخول الجماهير لمدرجات الأندية هناك.

أربعة أندية فقط هي من ستتمكن بعد التعديلات من استضافة الجماهير هي تلك الخاصة بليفربول، إيفرتون، برايتون، وساوثامبتون.

وتقع المدن الثلاث للأندية المذكورة في الدرجات الأقل خطورة والتي تشهد تراجعاً في أعداد المصابين بالفيروس، ولذا يمكن السماح بتواجد الجمهور في الملاعب.

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وسيتم بداية تطبيق القواعد الجديدة بداية من السبت المقبل، وسط تخوف من فترة الأعياد المقبلة في الأسبوعين المقبلين.

وتشهد الفترة المقبلة ضغطاً في مباريات الكرة في إنجلترا، إذ تقام لقاءات البوكسينج داي الشهيرة تزامناً مع فترة الأعياد.