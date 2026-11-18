مشاركة تابع GOAL على جوجل

في عالم كرة القدم.. لا تنتهي القصة دائمًا عند ما نراه أو نسمعه للمرة الأولى؛ فخلف كل خبر متداول، وتصريح مثير للجدل، وواقعة تشغل الجماهير، قد تختبئ تفاصيل أخرى.

إعلان

ومن هنا تأتي سلسلة "للحقيقة وجه آخر"؛ التي تعود بنا إلى أصل الروايات، وتستعرض وجهات النظر المختلفة حولها، بحثًا عمّا قد لا يراه البعض من الوهلة الأولى.

وبالطبع.. خلال هذه السلسلة، نحن لا نبحث عن رواية بديلة لمجرد مخالفة رأي البعض؛ وإنما نطرح السؤال الذي قد يكون أهم من الخبر نفسه: "هل عرفنا القصة كاملة؟".

والحلقة الخامسة من سلسلتنا، تتطرق إلى علاقة أسطورة التنس رافاييل نادال بالعملاق الإسباني ريال مدريد؛ لنصل إلى النقطة الأكثر خطورة، وهي مدى تأثر هذا الرياضي الكبير بسياسات رئيس النادي فلورنتينو بيريز.. دعونا نتعرف على التفاصيل، ونبحث عن الوجه الآخر للقصة.

تحوّل كبير في مسيرة رافاييل نادال بعالم الرياضة

IMAGO

ارتباط أسطورة التنس رافاييل نادال بالعملاق الإسباني ريال مدريد، ليس وليد اللحظة؛ حيث إنه يشجع هذا الكيان الرياضي الكبير منذ أيام طفولته، حتى أصبح "عضوًا فخريًا" في النادي عام 2011.

إعلان إعلان

هذه العضوية الفخرية؛ وطدت علاقة نادال الحائز على 22 لقبًا في بطولات "جراند سلام"، مع فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة نادي ريال مدريد.

مواضيع ذات صلة

وها هو أسطورة التنس الإسبانية، بعد 15 عامًا من "العضوية الفخرية"، وبعد سنوات طويلة من علاقته القوية مع بيريز؛ يستعد لمرحلة جديدة في مسيرته مع عالم الرياضة، داخل قلعة "الميرينجي".

نعم.. ريال مدريد أعلن يوم 4 نوفمبر 2026، ترشيح نادال لـ"عضوية مجلس الإدارة"؛ حيث سيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية للمندوبين في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، للحصول على الموافقة الرسمية.

إعلان

ومن ناحيته؛ قابل نادال هذا الترشيح بالقول: "أود أن أشكر بيريز وإدارة ريال مدريد، على اقتراح اسمي للانضمام إلى المجلس.. لقد قبلت هذا العرض بحماس كبير، ورغبة في التعلم والمساهمة بكل ما أستطيع".

أي أننا نقترب من تحول مهم في مسيرة نادال مع عالم الرياضة؛ وذلك من بطل كبير في لعبة التنس، إلى عضو في مجلس إدارة كيان عملاق مثل ريال مدريد، حال اعتماد الجمعية العمومية لهذا الترشيح.

إعلان

- أبرز إنجازات نادال في عالم التنس:

* بطولات "جراند سلام": 22 لقبًا.

إعلان

* بطولة رولان جاروس: 14 لقبًا.

* كأس ديفيز: 5 ألقاب مع إسبانيا.

إعلان

* الأولمبياد: ميداليتان ذهبيتان.

ولا ننسى أن نادال تصدر "التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين"، لفترات طويلة للغاية؛ حيث أمضى 209 أسابيع في المركز الأول، وذلك في حقبة شهدت تنافسًا تاريخيًا مع الأسطورتين السويسري روجر فيدرير والصربي نوفاك ديوكوفيتش.

إعلان

رافاييل نادال.. شخصية إدارية تُعد على يد فلورنتينو بيريز

IMAGO

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نربط كلمات رافاييل نادال مع ما ذكرته بعض التقارير الصحفية، بعد ترشيح أسطورة التنس الإسبانية لـ"عضوية مجلس إدارة" ريال مدريد.

نادال قال إنه لديه رغبة كبيرة في التعلم، خلال شغله عضوية مجلس إدارة ريال مدريد؛ في الوقت الذي كشفت فيه تقارير عن إعداد خطة خاصة لأسطورة التنس، تتضمن الآتي:

إعلان

* أولًا: قيام نادال بمرافقة فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، في بعض المناسبات والاجتماعات المهمة المرتبطة بإدارة هذا الكيان الرياضي الكبير.

* ثانيًا: تعريف نادال بصورة أعمق، على كيفية عمل المؤسسة، وإدارة أحد أكبر الأندية الرياضية في العالم.

إعلان

* ثالثًا: خضوع نادال لعملية إعداد وتكوين إداري؛ ليكون قادرًا على تولي رئاسة ريال مدريد مستقبلًا.

وأساسًا.. بيريز فاز بولاية رئاسية جديدة، في يونيو من عام 2026، ولمدة 4 سنوات قادمة؛ لذا فنحن لا نتحدث عن انتقال وشيك للسلطة، وإنما عن احتمالية إعداد شخصية يمكن أن تكون جزءًا من مستقبل ريال مدريد الإداري على المدى البعيد.

إعلان

لكن.. هذه الشخصية يتم إعدادها على يد رئيس ريال مدريد الحالي؛ ليصبح السؤال الذي يطرح نفسه الآن وبقوة، هو: "هل يتحوّل رافاييل نادال المحبوب من الجميع إلى فلورنتينو بيريز جديد؟!".

الصراع الرياضي قد يكشف لنا شخصية رافاييل نادال الجديدة!

Getty Images

كما ذكرنا في السطور الماضية؛ أسطورة التنس الإسبانية رافاييل نادال، هو شخصية تحظى بمحبة واحترام واسعين.

إعلان

والحقيقة أن نادال نجح في اكتساب محبة الجماهير والإعلام وحتى المنافسين؛ من خلال مجموعة من العوامل التي صنعت صورته العامة، على النحو التالي:

* الروح الرياضية: اشتهر باحترام منافسيه، وعدم تحويل التنافس الرياضي إلى عداوة شخصية.

إعلان

* التواضع: حافظ على صورة اللاعب الذي يتعامل مع الانتصارات والهزائم، دون استعراض مبالغ فيه.

* القتالية: ارتبط اسمه بعدم الاستسلام، حتى في أصعب الظروف والمباريات.

إعلان

* الولاء: لم يكن مجرد نجم يبحث عن الأضواء؛ بل حرص على تمثيل المنتخب الإسباني في المناسبات الدولية.

وهنا تبرز نقطة تحليلية مهمة للغاية؛ وهي: "هل نادال محبوب لأنه لا يدخل في صراعات إدارية وسياسية داخل كرة القدم.. أم لأن شخصيته ومواقفه أثبتت بالفعل أنه قادر على التعامل مع الاختلافات؟!".

إعلان

بمعنى.. مجلس إدارة ريال مدريد الحالي، برئاسة فلورنتينو بيريز، معروف عنه الدخول في صدامات مع أطراف عديدة؛ خاصة الغريم التاريخي برشلونة، ورابطة الدوري الإسباني للمحترفين.

بل إن الإدارة المدريدية الحالية، تتبنى موقفًا تصادميًا واضحًا في بعض الملفات؛ حيث تتصدر قناة النادي الرسمية المشهد الإعلامي في اتهاماتها وانتقاداتها لبرشلونة والرابطة الإسبانية، خاصة فيما يتعلق بقضية "نيجريرا"، والمدفوعات التي قدمها العملاق الكتالوني إلى نائب رئيس لجنة الحكام سابقًا.

إعلان

وبما أن نادال، سيتعلم أصول الإدارة على يد بيريز نفسه؛ فذلك سيكون أكبر اختبار لاكتشاف شخصية أسطورة التنس الإسبانية، وهل سيحوّله المنصب إلى تابع، أم سيحافظ على صورته المحبوبة لدى الجماهير؟!.

ولو تذكرنا.. حتى انتخابات يونيو 2026، كان نادال يحافظ على "حياده"، ولم يعلن دعم أي من المرشحين لرئاسة ريال مدريد؛ وهو ما تمثّل في نفي ارتباطه بإنريكي ريكيلمي، مع تأكيده على أنه تجمعه علاقة جيدة بالأخير، واحترام كبير للغاية لبيريز.

إعلان

إلا أنه آنذاك؛ كان نادال محسوبًا على ريال مدريد بصفة عامة، قبل أن يتم ترشيحه الآن لـ"عضوية مجلس إدارة" بيريز.

كلمة أخيرة.. إجابة 3 أسئلة ستعرفنا على الإداري رافاييل نادال

Getty Images

الخلاصة من كل ما ذكرناه عزيزي القارئ؛ هي أننا يجب أن نطرح بعض الأسئلة ونجيب عليها، لنسدل الستار على مدى تأثر شخصية أسطورة التنس رافاييل نادال بالانضمام إلى مجلس إدارة العملاق الإسباني ريال مدريد.

إعلان

* أولًا: هل نادال يمتلك الخبرة الإدارية اللازمة؟!

لأسطورة التنس تصريح مهم عام 2023؛ عندما كشف عن رغبته في تولي رئاسة ريال مدريد يومًا ما، لكنه أبدى شكوكًا بشأن مدى امتلاكه القدرة والكفاءة اللازمتين لهذا المنصب، مؤكدًا أنه يعرف حدوده جيدًا، وأن الأيام وحدها ستكشف ما إذا كان قادرًا على تحمل هذه المسؤولية.

إعلان

وبعد ترشيحه لـ"عضوية مجلس الإدارة"؛ عاد نادال للتأكيد على أن لديه رغبة كبيرة في التعلم، مع حماس كبير للعمل في هذا الكيان الرياضي الكبير.

* ثانيًا: هل نادال شخصية إدارية مستقلة؟!

إعلان

مثلما ذكرنا في السطور الماضية؛ نادال سيتعلم أصول الإدارة على يد شخصية جدلية مثل فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الحالي.

وهذا لا يعني أن نادال سيكون تابعًا لبيريز بالضرورة؛ لكن التعلم على يد واحد من أهم الشخصيات الإدارية في عالم الرياضة، قد يجعله يتأثر بأشياء كثيرة من فلسفته الإدارية بالتأكيد.

إعلان

ومن المعروف أساسًا، أن بيريز رجل المشاريع طويلة الأمد؛ لذا قد يكون نادال امتدادًا لمرحلته، إذا أصبح رئيسًا لمجلس إدارة النادي من بعده.

* ثالثًا: هل تتغير صورة نادال بين الجماهير؟!

إعلان

بكل تاريخه؛ تعرض بيريز لانتقادات عنيفة للغاية واتهامات شرسة من قِبل جماهير ريال مدريد، بسبب بعض القرارات الإدارية والاقتصادية والاستثمارية والرياضية المثيرة للجدل.

لذا؛ إذا تم ذكر اسم نادال كأحد المؤيدين لبعض قرارات بيريز الجدلية، فإن صورته بين الجماهير المدريدية قد تهتز بكل تأكيد.

إعلان

وكان بيريز يحاول التقليل من حدة الهجمات الجماهيرية عليه، من خلال تصعيد المواجهة الإعلامية بشأن اتهامات الفساد الموجهة إلى العملاق الكتالوني برشلونة، والانتقادات ضد الرابطة الإسبانية المحترفة؛ وهو الخط الذي قد يسير فيه نادال حال تشبع من سياسة فلورنتينو الجدلية، وتورط اسمه إعلاميًا وجماهيريًا.

ورغم ذلك؛ لا نستطيع إعطاء حكم نهائي على ما سيكون عليه نادال بعد توليه منصبًا إداريًا في ريال مدريد، حيث يجب أن نترك الأيام تجيب عن أسئلتنا سالفة الذكر.

إعلان

- تابع الحلقات السابقة من سلسلة "للحقيقة وجه آخر"..

للحقيقة وجه آخر | من حداد نيبال إلى هتافات جوتا.. الدين في مدرجات الملاعب السعودية "مبدأ أم انتقائية؟"

إعلان

للحقيقة وجه آخر | فساد أم مؤامرة سياسية؟.. صامويل إيتو "مقلد القرود" الذي حولته السلطة إلى متهم دائم على كرسي الرئاسة

للحقيقة وجه آخر | القصة أخطر من مونديال أو "مؤامرة استبدال".. فينيسيوس جونيور يُقتل ببطء منذ عامين!

إعلان

للحقيقة وجه آخر | السعوديون عانوا منها وحارس برشلونة كاد يكرر مأساة خيسوس دي ميجيل.. هكذا نقضي على كرة القدم القبيحة!