للحفاظ على قوة الدوري السعودي .. قرار حاسم للأندية قبل الانتقالات

بهدف أن يظل الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة، تم اتخاذ هذا القرار..

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك قرارًا حاسمًا اتخذ من بهدف الحفاظ على قوة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بشأن شهادة الكفاءة المالية.

ووضعت لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة شرطًا على الأندية، من أجل تسجيل لاعبين جدد في قوائمها، وذلك بضرورة الحصول على شهادة الكفاءة المالية لكل نادي، بهدف القضاء على ديون الأندية.

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وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن كافة الأندية السعودية ستتمكن من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن شهادة الكفاءة المالية لن تكون عائقًا في التسجيل.

وأضافت الصحيفة أنه سيكون هناك معالجة لديون الأندية بطرق نظامية تمكنها من تسجيل لاعبين جدد، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في قوة الدوري السعودي، ليظل أقوى دوري عربي، والأبرز في الشرق الأوسط.

وبهذا القرار ستدخل الأندية السعودي فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد حوالي شهر، وستستمر لمدة شهرين، وهدفها تدعيم صفوفها بأفضل اللاعبين، مما سيساهم بشكل كبير في استمرار قوة المنافسة بالدوري.

ولم تتمكن بعض الأندية من تسجيل لاعبيها الجدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، أبرزها النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن، بسبب عدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية.