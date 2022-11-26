للتغلب على السعودية .. بولندا تستعين بباتمان!

مباراة منتظرة بين السعودية وبولندا

تستعد بولندا بكل أسلحتها لهزيمة السعودية في كأس العالم قطر 2022، ويبدو أن الجمهور قرر المساعدة كذلك خاصة بعد متابعة الانتصار التاريخي للأخضر على الأرجنتين والذي اقترن بأداء قوي.

أحد المشجعين البولنديين الحاضرين في استاد المدينة التعليمية وصل الملعب بزي شخصية "باتمان" الشهيرة بهدف مساعدة منتخب بلاده على تحقيق الفوز.

بولندا كانت قد تعادلت في المباراة الأولى سلبيًا أمام المكسيك ولذا يتوجب عليها الفوز اليوم على السعودية لتعزيز آمالها في التأهل إلى دور الـ16، فيما فاجأ الأخضر الجميع بهزيمة الأرجنتين 2-1 مما يعني أن فوزه اليوم سيضع قدمه الأولى في الدور الثاني.

BATMANOWSKI PER SALVARE LA POLONIA 🦇



Per vincere ci sia affida a tutto, anche ai supereroi. Riuscirà a portare Lewandowski e compagni al successo contro l’Arabia Saudita❓❓@tancredipalmeri #sportitalia #fifaworldcup #poland pic.twitter.com/bUyzhgcJI5 — Sportitalia (@tvdellosport) November 26, 2022

يُشار إلى أن الأخضر سيفتقد خلال المباراة للاعب وسطه وقائده سلمان الفرج وظهيره الأيسر ياسر الشهراني لتعرضهما للإصابة خلال مواجهة ليونيل ميسي ورفاقه في الجولة الأولى.