للإنقاذ من الهبوط .. الأهلي ينهي قضية الفيصلي

الأهلي يسعى لتفادي خصم النقاط للهروب من الهبوط

تحركت إدارة النادي الأهلي؛ برئاسة ماجد النفيعي سريعًا، من أجل إنهاء قضية الراقي مع نادي الفيصلي، وذلك من أجل إنقاذ الفريق من الهبوط، وعدم تعرضه لخصم النقاط.

ما هي تفاصيل قضية الأهلي والفيصلي؟

مع إقبالنا على سوق الانتقالات الصيفية، تسعي الإدارات لسداد الديون، سعيًا وراء الحصول على شهادة الكفاءة المالية، ومن ثم السماح بتسجيل لاعبين جدد.

وبحسب بيان صادر من وزارة الرياضة السعودية في الثامن من يونيو الجاري، فإن الأهلي على رأس قائمة أكثر الأندية ديونًا، إذ عليه أن يسدد 48.034.949 ريالًا، بموعد أقصاه 21 أغسطس المقبل، كي يحصل على شهادة الكفاءة المالية.

تهديد اللجنة يأتي بعدما امتنع النادي الجداوي عن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات الصادر لصالح الفيصلي، في أواخر ديسمبر الماضي.

غرفة فض المنازعات كانت قد حكمت للفيصلي بشأن صفقة يزيد البكر، فألزمت الأهلي بدفع 2 مليون ريال للعنابي، بجانب خمسة آلاف، و100 ألف ريال كرسوم تقاضي.

ولم تكتف اللجنة بالتهديد، فقد أوقعت غرامة على الراقي قدرها 20 ألف ريال، ومنحته مهلة 30 يوميًا لسدادها وسداد ما نص عليه قرار غرفة فض المنازعات.

وفي حال عدم التزام إدارة النفيعي بالسداد، فإنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في الموسم الجاري من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي حال الاستمرار بالامتناع بعد عقوبة خصم النقاط خلال مهلة قدرها 15 يومًا، فإنه سيتم توقيع عقوبة الهبوط لدوري الدرجة الأولى بشكل تلقائي. "اقرأ التفاصيل"

كيف ستُنهي إدارة الأهلي قضية الفيصلي؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن إدارة النادي الأهلي، ستغلق المطالبات المالية لنادي الفيصلي، والبالغة 2 مليون ريال اليوم الخميس، أو يوم الأحد المقبل كحد أقصى.

إدارة الأهلي قامت على الفور بتوفير المبلغ المطلوب، هذا بالإضافة إلى الغرامة المالية ورسوم وإجراءات التقاضي لإغلاق القضية بشكل كامل أمام لجنة الانضباط.

ويعود مبلغ الـ2 مليون ريال، لانتقال يزيد البكر لاعب الفريق السابق، والذي انتقل إلى الراقي عام 2019 للنادي الأهلي قادمًا من نادي الفيصلي.

ويعاني الأهلي في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتاج لتحقيق الفوز في مباراتي الجولتين 29 و30، من أجل الهروب من الهبوط، هذا بالإضافة لضرورة تفادي توقيع عقوبة خصم النقاط.

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