"تفتقد للاحترافية والتعليم" .. نجم المكسيك السابق يرد بقسوة على ميسي

بطل العالم أثار غضب المكسيكيين

أثار ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي جدلًا كبيرًا باحتفاله بهدفه خلال مواجهة فريقه الودية أمام كلوب أمريكا في المكسيك، إذ تسبب ذلك الاحتفال بحالة من الغضب والاستياء لدى الشعب المكسيكي.

أدولفو باوتيستا، الشهير ببوفو، لم يُفوت ما فعله ميسي دون الرد عليه وتوجيه رسالة قاسية لبطل العالم 2022 في قطر.

اللاعب المعتزل نشر عبر إنستجرام صورة من مباراة الأرجنتين والمكسيك في كأس العالم 2010 وكتب معلقًا "لقد أعجبت بك كلاعب، لكن العبث مع بلادي دليل على افتقارك للاحترافية والتعليم".

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ميسي كان قد رد على استفزازات الجمهور المكسيكي له بالإشارة بيده بالرقم 3، ليُذكرهم بفوز بلاده الأرجنتين بكأس العالم 3 مرات فيما هم لا شيء.

يُشار إلى أن الأرجنتين كانت قد تخطت المكسيك في ربع نهائي مونديال 2010 بنتيجة 3-1 لكنها خسرت أمام ألمانيا 4-0 في دور الـ8.