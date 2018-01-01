للأسبوع الثاني - تأجيل 3 مباريات في الدوري الفرنسي

لقاءي ليون ومارسيليا أيضًا مهددان بالألغاء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، عن تأجيل 3 مباريات ضمن الجولة الـ18 من المسابقة، بسبب الأحداث التي تشهدها فرنسا من احتجاجات ضد الحكومة الفرنسية.

وتتواصل قرارات الاتحاد الفرنسي بتأجيل المباريات بعد تأجيل 5 مباريات الجولة السابقة.

وتم تأجيل مباريات، كان ضد تولوز، نانت أمام مونبيليية، نيس أمام سانت إيتيان.

🚨 À la demande des Préfectures de la Loire-Atlantique et des Alpes-Maritimes, la @LFPfr reporte les matchs #FCNMHSC et #OGCNASSE ➡ https://t.co/IHpYFNzjci



🗓️ La Préfecture des Alpes-Maritimes étudie désormais la possibilité d’une organisation du match #OGCNASSE dimanche à 17h pic.twitter.com/l0jwtTCeD4 — Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) December 12, 2018

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ قرارات أخرى بشأن لقاءي، ليون أمام موناكو وكذلك مارسيليا أمام بوردو، في الجولة ذاتها.

وستشهد فرنسا مظاهرات يوم السبت المقبل، والمعروفة باسم "السترات الصفراء".

حديث قائد باريس بعد الصعود على رأس المجموعة.. pic.twitter.com/dKoms45L31 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 12, 2018

وشهدت الجولة الـ17 تأجيل 6 مباريات بسبب التظاهرات الفرنسية، حيث أقيمت 4 مباريات فقط، بعد إلغاء مباريات، حيث تم تحديد يومي 15 و16 يناير المقبل من أجل إقامة المباريات المؤجلة.

ولم يعلن الاتحاد الفرنسي عن موعد جديد مباريات الجولة الـ18 التي تم إلغاءها.