"لقد وصل أخيرًا" .. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع هالاند

فاز بطل الدوري الإنجليزي بسباق التعاقد مع واحد من أكثر المهاجمين إثارة في العالم، والذي وقع عقدًا لمدة خمس سنوات في ملعب "الاتحاد".

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسميًا عن تعاقده مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

بطل الدوري الإنجليزي أكد في مايو الماضي عن توصله إلى اتفاق مع بوروسيا دورتموند على التعاقد مع أحد أكثر المهاجمين موهبةً في كرة القدم العالمية.

وكان ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونخ من بين مجموعة من الأندية الأوروبية الكبرى المهتمة بالتعاقد مع اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا، لكن مانشستر سيتي تمكن من الحصول على خدماته بعقد يمتد لخمس سنوات.

ماذا قال هالاند عن انتقاله إلى مانشستر سيتي؟

وأجرى الدولي النرويجي أول مقابلة له منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي، ويقول إنه لا يطيق الانتظار للعمل تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.

وتم كشف النقاب عن التعاقد مع هالاند من قبل مانشستر سيتي مع إعلان فيديو أعاد إنشاء صورة له وهو جالس على أريكة مرتديًا قميص الفريق الخاص بموسم 2008-09 للفريق الإنجليزي عندما كان صبيًا، وانتهى بهالاند وهو يحمل نفس الصورة ويجلس مرتديًا القميص الجديد.

وقال هالاند: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، لطالما شاهدت مانشستر سيتي وأحببت القيام بذلك في المواسم الأخيرة".

وأضاف: "لا يسعك إلا الإعجاب بأسلوب لعب الفريق، إنه مثير ويخلق الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".

وتابع: "هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذا الفريق، وجوارديولا هو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي".

واختتم هالاند: "أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والتحسن كلاعب كرة قدم، وأنا واثق من أنني أستطيع القيام بذلك هنا، هذا انتقال رائع بالنسبة لي، ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم التحضيري".

لماذا أراد مانشستر سيتي التوقيع مع هالاند؟

ظل فريق المدرب بيب جوارديولا بدون مهاجم منذ رحيل سيرخيو أجويرو في صيف 2021، وفشل الفريق في التعاقد مع هاري كين من توتنهام.

ويُنظر إلى هالاند، الذي ظهر في دوري أبطال أوروبا مع سالزبورج النمساوي في 2019، على أنه اللاعب المناسب لخطط مانشستر سيتي بعد تسجيل 85 هدفًا في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند.

مانشستر سيتي شاهده وهو يكبر بانتظار، ويسير على خطى والده، ألف إنجي، الذي انضم إلى مانشستر سيتي من ليدز قبل 22 عامًا.

ماذا قال مانشستر سيتي عن نجمه الجديد؟

مانشستر سيتي كان يراقب تقدم هالاند لعدة سنوات، منذ أن كان مع فريق مولدي في النرويج.

وقال تشيكي بيجرستين مدير كرة القدم في مانشستر سيتي: "هالاند لديه كل ما نريده في المهاجم، ونحن على يقين من أنه سوف يتفوق في هذا الفريق وأسلوب اللعب".

وأضاف: "لقد كان صعوده رائعًا، لكن عمره الآن 21 عامًا، وأفضل سنواته أمامه، ونحن على ثقة من أنه يمكنه العمل بشكل أفضل مع بيب".

واختتم: "هذه صفقة مثيرة للغاية لنادينا، وأنا متأكد من أن جماهيرنا ستستمتع بمشاهدة أداء هالاند مع هذا الفريق".

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