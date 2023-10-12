"لقد مات بالنسبة لي!".. زوجة داني ألفيش السابقة تتخلى عنه

آخر ورقة لدى البرازيلي..

يفقد داني ألفيش دعم الكل واحدًا تلو الآخر، آخر من تخلى عنه هو زوجته السابقة وأم أطفاله، دينورا سانتانا، التي قالت إن زوجها السابق "ميت" بالنسبة لها.

وقالت سانتانا في تصريحات لبرنامج "كواترو إل ديا": "بالنسبة لي هو غير موجود، بالنسبة لي لقد مات. لقد خفضت رأسي دائمًا، ولم أعرض أو أفضح ما حدث معي طيلة وجودي معه".

ذكرت أيضًا أن الدعم المقدم لزوجها السابق كان موجودًا في جميع الأوقات: "حى وقت قريب كنت أدعمه وأخبره ماذا يقول، سواء في المطار أو في السجن أو أي مكان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يبدو غضب دينورا واضحًا، فقد شعرت بالوحدة بعد أن بذلت كل ما في وسعها لمساعدة شريكها السابق. ويجب أن نتذكر أن دينورا سانتانا، لا تزال تمثل ألفيش في الوقت الراهن.

لقد انتقلت إلى برشلونة مع أطفالها فيما يمكن أن يكون تكتيكًا من دفاع اللاعب لإثبات جذوره في برشلونة وبالتالي طلب إطلاق سراحه على ذمة القضية، وهو ما تعتبره سانتانا أزمة لأنه "يستخدمخا" على حد تعبيرها.

وختمت قائلة: "لقد طلبوا منا أن نتحرك وكنا سنتحرك. لقد بحثت عن مدرسة. لدي السيارة التي اتفقنا أن أضع الأرقام عليها، لكنه بعد ذلك تجاهلني، كان يستخدمني".

ينص القانون الإسباني على أن المتهم الذي قد يهرب خارج البلاد وهو على ذمة قضية، لابد أن يقضي فترة الاحتجاز محبوسًا احتياطيًا لحين انتهاء التحقيقات، وهو البند الذي يستند إليه القضاء الإسباني لإبقاء ألفيش رهن الاحتجاز.