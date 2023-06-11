"لقد عاملوني كابن" .. رسالة عاطفية من بيب جوارديولا إلى برشلونة بعد الفوز بدوري أبطال أوروبا

جوارديولا قرر توجيه رسالة خاصة إلى برشلونة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

لم ينس الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي عشقه الأول، نادي برشلونة، أثناء احتفاله بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا مع "السيتيزنس".

مانشستر سيتي حقق لقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-23 بعد فوزه في النهائي الذي أقيم على ملعب أتاتورك الأولمبي في تركيا بهدف دون رد، متفوقًا على إنتر الإيطالي.

جوارديولا حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 12 عامًا، وقاد مانشستر سيتي إلى لقبه الأول في تاريخه بالمسابقة، وحصد الثلاثية لموسم 2022-23، بعد التتويج بلقبي الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا.

جوارديولا وفي تصريحات إلى شبكة "Movistar" الإسبانية قال: "لقد مر وقت طويل منذ أن فزت بالبطولة لآخر مرة لدرجة أنني لم أعد أتذكر ما شعرت به".

وأضاف: "كان برشلونة مميزًا بالنسبة لي ولقد عاملوني مثل الابن حقًا".

يذكر أن جوارديولا حقق لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في مسيرته، بواقع لقبين مع برشلونة في عامي 2009 و2011، ثم مع مانشستر سيتي في 2023.