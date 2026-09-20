"لست ممن يغرقون في الأحزان".. أونداف يكشف كواليس إحباطه وصدمة استبعاد يورجن كلوب!





لم يقدم دينيز أونداف الكثير مجدداً في هزيمة شتوتجارت أمام بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، وباتت إحصائياته تدق ناقوس الخطر. ولكن عندما تحدث ليفضفض عن إحباطه، ظهر جانب مميز من شخصيته أخيرًا، وهو الجانب الذي كان دائمًا جزءًا من نجاحه غير المتوقع.

هز دينيز أونداف رأسه عندما انتهت مباراته ضد بوروسيا دورتموند بعد 63 دقيقة. شق طريقه ببطء نحو مقاعد البدلاء، وصافح سريعاً جينان بيتشينوفيتش، وسار خلف سيباستيان هونيس نحو دكة الاحتياط. ألقى نظرة سريعة على المدرب الذي كان يصرخ بالتعليمات نحو الملعب ولم يره. واصل أونداف سيره بتثاقل، وكتفاه متدليان قليلاً إلى الأمام، وصافح بفتور من مر بهم، ثم أمسك بزجاجة مياه وجلس على مقاعد البدلاء.

بعد بضع دقائق، لم يكن بوسعه سوى المشاهدة بيأس بينما كان دورتموند، بتسديدته الثانية على المرمى وبعد أول جملة تكتيكية ناجحة حقاً عبر نيكو شلوتربيك، وجوب بيلينجهام، وكونستانتينوس كاريتساس، ثم بيلينجهام مجددًا وصولاً إلى المُنهي ماكسيميليان باير، يتقدم بنتيجة 1-0 في هذه المباراة الشاقة.

وبعد حوالي 30 دقيقة، تعرض شتوتجارت لهزيمته الثالثة في رابع مبارياته ببطولة الدوري الألماني هذا الموسم. وحينها، قام أونداف، الذي يمتلك في رصيده صفر أهداف هذا الموسم، وصفر تمريرات حاسمة، و0.5 تسديدة و24.8 لمسة في المباراة الواحدة، بتحليل البداية السيئة لفريقه بشكل عام ولبدايته هو بشكل خاص عبر شبكة "سكاي"، مخرجًا كل إحباطه في حديثه.

وقال: "أشعر وكأنني ألعب في الخلف كثيرًا. أنا متراجع جدًا، ثم أضطر للركض 40 مترًا للأمام ولا تصلني أي كرات هناك. لقد حصلت على فرصتين فقط في أربع مباريات". وأضاف أنه في الموسم الماضي كان "يحافظ على تمركزه في الخط الأمامي بشكل أكبر ثم يتواجد في المكان المناسب باللحظة المناسبة".





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من المسؤول عن البداية الضعيفة لأونداف هذا الموسم؟





من يتوقع أن هذا كان نقدًا مبطنًا لمدربه سيباستيان هونيس فهو مخطئ. لم يغير هونيس مركز أونداف في شتوتجارت، كما أنه لم يطلب منه أي شيء مختلف عما كان يطلبه في الموسم الماضي. ويدرك سيباستيان هونيس أن هذا التغيير ممكن فقط إلى حد ضيق للغاية.

إن أعظم نقاط قوة دينيز أونداف، وقد كُتب الكثير في السنوات الأخيرة عن مسيرته الكروية المذهلة، هي أنه ليس أحد هؤلاء المهاجمين المعاصرين الذين يمكن التحكم بهم عن بُعد، والذين تم تلقينهم في الأكاديميات كل تحرك ممكن وغير ممكن لكل موقف وارد في الملعب.

بالطبع، يمكن لمدربيه أن يعلموه بعض الأمور ويمنحوه المفاهيم التكتيكية. يمكنهم إخباره بالمساحات التي يفضلون أن يشغلها وكيف ينبغي عليه، على سبيل المثال، التراجع لأداء الأدوار الدفاعية. يظل أونداف لاعب كرة قدم محترف، رغم أنه سلك الطريق الأطول للوصول إلى القمة، فمسيرته لم تكن وليدة الصدفة.

ولكن، إذا حاولت رسم خريطة لتحركاته، فلن ينجح الأمر. فهذه ببساطة ليست الطريقة التي يلعب بها. أونداف ليس "لاعبًا نمطيًا"، بل هو "لاعب غريزي فتاك. لقد ربط اللعبة ببعضها البعض بشكل لا يُصدق. كان يعرف مسبقًا ما سيحدث على أرض الملعب قبل ثلاث خطوات"، هكذا أوضح اثنان من مدربيه السابقين في مرحلة الشباب لمجلة "دير شبيجل" خلال كأس العالم.

كان ذلك عندما تمكن أونداف من تسجيل ثلاثة أهداف وتقديم تمريرة حاسمة في أول مباراتين بدور المجموعات ضد كوراساو وقبل كل شيء ضد ساحل العاج، وبدا وكأن ألمانيا بأكملها قد احتضنت دينيز أونداف وصعوده غير المحتمل (فقد كان لا يزال مهاجمًا في دوري الدرجة الثالثة قبل ست سنوات، وقبل ذلك بقليل كان يعيش على 100 يورو شهريًا، ويعمل 17 ساعة يوميًا بين العمل والتدريب مع السير لمدة 40 دقيقة للوصول إلى عمله).

لبضعة أيام، بدا دينيز أونداف، هذا الشاب المحبوب القادم من شمال ألمانيا ذو الأصول الكردية والذي "يجب أن يأكل الكباب أو البرجر مرة أو مرتين في الأسبوع" ليحافظ على مزاجه، وكأنه الشخص القادر على إعادة الروح المعنوية الجيدة لألمانيا. للحظة وجيزة جداً، بدا أن كل شيء ممكن حقًا، حتى أن أونداف بإمكانه قيادة ألمانيا للتتويج بلقب كأس العالم. حتى أن يوليان ناجلسمان دفع به أساسيًا في دور الـ32 ضد باراجواي.





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ماذا قال ناجلسمان عن أونداف بعد الخروج من كأس العالم؟

بعد الإقصاء بركلات الترجيح، انتقد ناجلسمان علنًا لاعبًا واحدًا فقط، وهو أونداف. أو بالأحرى، انتقد فرصة ضائعة من أونداف في المراحل المبكرة من المباراة. وقال ناجلسمان حينها: "كنا أربعة لاعبين نقف وحدنا أمام المرمى هناك، كان علينا فقط تمريرها بالعرض ثم نضع الكرة في الشباك الخالية. لكن دينيز سددها بطريقة ما ساقطة نحو القائم البعيد. إنها لعبة بسيطة للغاية، لم يكن فيها الكثير من التعقيد".

بقيت هذه الجملة عالقة في ذهن أونداف طوال الصيف، على الرغم من أنه يتميز في الواقع بعقلية "اللامبالاة" إلى حد ما. وقال أونداف قبل بداية الموسم لمجلة "بوندسليجا ماجازين": "ظللت أفكر طوال الوقت فيما إذا كان خروجنا هو خطئي أنا أيضًا".

وأوضح أنه لم يرَ زميلًا في الفريق في موقف أفضل بتلك اللقطة، وأنه كان لا يزال هناك 115 دقيقة بعد الفرصة الضائعة لتجنب الوصول إلى ركلات الترجيح. ومع ذلك، ظل يطرح على نفسه السؤال: "هل كان خطئي حقاً؟".

بالطبع لم يكن كذلك. وبالطبع لا أحد يستطيع أن يعرف، باستثناء أونداف نفسه ربما، ما إذا كانت تلك الفرصة الضائعة، بما في ذلك انتقاد ناجلسمان اللاذع، لا تزال تؤثر على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا حتى يومنا هذا.





لماذا لم يستدعِ كلوب أونداف لمنتخب ألمانيا؟





الحقيقة هي أن أونداف عليه حاليًا التعامل مع العديد من الانتكاسات المهنية التي بدت غير واردة قبل كأس العالم. كان ذلك في الوقت الذي بدا فيه كل شيء يأتي إليه بسهولة، عندما تمكن من تسجيل 19 هدفًا وتقديم ست تمريرات حاسمة في الدوري الألماني وتسجيل تسعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 13 مباراة دولية. ثم جاءت الأزمة مع شتوتجارت، وعقمه التهديفي الشخصي، وعلاوة على ذلك، استبعاده المبدئي من قبل يورجن كلوب في مرحلة إعادة بناء المنتخب الألماني بعد كارثة المونديال.

وقال أونداف لشبكة "سكاي": "الآن عليّ أن أثبت لمدرب جديد مرة أخرى أنني أستحق التواجد". وأضاف أن ذلك "مرهق"، قبل أن يوضح: "لقد قال (كلوب) إن التوقعات مختلفة. في المباراتين اللتين شاهدهما، ضد بايرن وكولونيا، لم أكن جيداً. عليك أن تتقبل ذلك. شعرت بخيبة أمل لفترة وجيزة لأنني اعتقدت أنه من خلال كأس العالم والمباريات بقميص المنتخب الوطني قد بنيت لنفسي رصيداً يسمح ببعض التراجع. ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال. يجب أن أثبت نفسي من جديد وأظهر للمدرب مرة أخرى أنني أستحق التواجد. من المرهق أن تضطر لإثبات ذلك لكل مدرب، لكنني فعلت ذلك مرارًا وتكرارًا. أنا لست من النوع الذي يغرق في الأحزان، ولن أبكي على ذلك الآن. لقد شعرت بخيبة أمل لمدة خمس دقائق وبعد ذلك تطلعت إلى الأمام. سأبذل قصارى جهدي لفرض نفسي في شهر نوفمبر".





أونداف وعقلية "أنا لا أبالي.. سأفعلها"

وعندما سُئل عما كان يعنيه بقوله إنه ليس من النوع الذي يغرق في الأحزان، ظهر جانب آخر فريد من شخصيته. أجاب قائلاً: "أتحدث بصراحة، ولا أنمق كلماتي وأقول ما أفكر فيه، سواء كان سلبيًا أو إيجابيًا. لقد واجهت في كثير من الأحيان مشاكل واضطررت في الغالب لإثبات نفسي. لقد كان هذا هو الحال طوال حياتي. بغض النظر عن المكان الذي تواجدت فيه، في البداية لم تكن الأمور تنجح لأن الناس قالوا إن لغة جسدي ليست صحيحة أو أنني لست عداءً. لكن الأمر كان هكذا طوال حياتي. لقد ساهمت بـ 39 هدفًا في العام الماضي وكانت لغة جسدي هي نفسها. إذا كنت تعرفني كشخص، فستعرف كيف تتعامل مع ذلك".

ها هي تظهر من جديد، تلك العقلية التي تقول: "أنا لا أبالي، سأفعلها"، والتي تشكل جزءًا كبيرًا من هالته الكروية. وإذا استطاع أن يعيد اكتشاف ذلك على أرض الملعب أيضًا، فربما لن تكون هناك حاجة للقلق كثيرًا بشأن بقية مسيرة دينيز أونداف.