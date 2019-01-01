لقجع يعقد اجتماع مع رئيس الوداد لمناقشة احتجاجات الجماهير

الجماهير وجهت رسائل قوية للاتحاد المغربي لكرة القدم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يعقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، اجتماعًا مع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد، بعد احتجاجات جماهير الفريق عليه أمس.

وحقق الوداد فوزًا عريضًا على شباب الريف الحسيمي أمس الإثنين بستة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري المغربي ليعزز صدارته للترتيب.

وجاء اجتماع الثنائي بسبب الرسائل الغاضبة من جماهير الوداد تجاه الاتحاد المغربي، التي وجهتها خلال أحداث المباراة والوقوف على أسبابها.

وأشارت التقارير أن احتجاجات الجماهير جاءت بسبب مواعيد مباريات الوداد المغربي متصدر الدوري في الفترة الأخيرة وضغطها وهو ما يعرض اللاعبين للإجهاد.

وأكدت التقارير أن الاجتماع سيتم به مناقشة طلبات جماهير الوداد المغربي، حيث سيعرضها النادي على مجلس إدارة الاتحاد ورئيسه لقجع.

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ويتصدر الوداد المغربي ترتيب جدول الدوري، برصيد 52 نقطة بعد الفوز أمس على شباب الريف الحسيمي بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الـ23.

إبراهيم حسن: لا نريد باسم مرسي في الفريق، وسيرحل عقب مباراة #الزمالك، هو يقوم بتسريب أخبار الفريق.🗨️ pic.twitter.com/pOgiVuWysC

— جول مصر (@goaleg) April 2, 2019