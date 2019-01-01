لقجع ورينارد وحجي يحضرون مراسم قرعة أمم إفريقيا

القرعة تقام في مصر الجمعة المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لأسود الأطلس سيتوجهان إلى القاهرة.

وتقام الجمعة المقبلة 12 أبريل الجاري، قرعة كأس الأمم الإفريقية 2019، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة بعد قرار الاتحاد الإفريقي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المساء" المغربية، أن الثنائي سيتجه إلى حضور حفل مراسم القرعة، غدًا الأربعاء، بعد دعوة الاتحاد الإفريقي لهما.

وتأهل المنتخب المغربي إلى البطولة بعد تصدره لمجموعته بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، بعد أداء رائع تحت قيادة المدرب الفرنسي.

ويرافق الثنائي في رحلتهما إلى مصر كلًا من باتريس بوميل ومصطفى حجي، أعضاء الجهاز الفني، وإدريس لكحل عضو الجهاز الإداري.

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ويشارك جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حفل القرعة الذي سيقام الجمعة المقبل تحت سفح الأهرامات في مصر التي سوف تستضيف البطولة منتصف العام الجاري.